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В магазины поступила клубника из Херсонской и Запорожской областей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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С начала сбора нового урожая плодово-ягодной продукции аграрии Запорожской и Херсонской областей начали поставку ягод в регионы центральноевропейской части России. Об этом рассказали «Известиям» в Минсельхозе. Первые грузовики с клубникой отправили из Мелитополя 20 мая 2023 года.

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«Учитывая плодородие почвы, обилие солнца и близость моря, ягоды и фрукты, выращенные в Запорожской и Херсонской областях, отличаются высоким качеством, насыщенным вкусом, сбалансированным содержанием сахара и кислот и в целом отличными потребительскими свойствами. Продукция из этих регионов сегодня представлена в крупнейших федеральных сетях страны», — пояснили в министерстве.

Сбор клубники и черешни уже завершен, на очереди персик, яблоко, груша и слива, добавили там. После уборки продукцию охладят, а затем направят в рефрижераторах в Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тулу.

Пока в РФ одним из основных производителей фруктов и ягод является Краснодарский край. На долю региона приходится 40% от всей выращенной в стране плодово-ягодной продукции. Ее используют не только для собственного потребления, но и поставляют в другие регионы. Как сообщали местные СМИ, по итогам 2022 года на Кубани садоводы собрали 600 тыс. т фруктов и ягод, что на 40% больше по сравнению с 2021 годом. Изготовлением клубники в открытом грунте занимаются в других южных областях, а также в Подмосковье.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Какие наши ягоды: в магазины поступила клубника из Херсонской и Запорожской областей

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