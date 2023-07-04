Третий сезон «Ведьмака» стал худшим, по мнению зрителей

Долгожданная новинка от Netflix вышла 29 июня после почти двухлетнего перерыва, но ожиданий фанатов не оправдала. Рейтинг первых серий третьего сезона «Ведьмака» на Rotten Tomatoes — всего 44%. Это худший результат за всю историю шоу. Критики тоже охладели: их оценка — 83% (у второго сезона оценка 95%).

Недовольные поклонники ругают новинку за отклонения от оригинальных книг Анджея Сапковского, чрезмерное количество бессмысленных диалогов, сюжетных линий, а также слишком быстрый темп повествования. Многим просмотр испортил тот факт, что после третьего сезона Генри Кавилл больше не будет играть Геральта. Его заменит Лиам Хемсворт, игравший в популярной серии фильмов «Голодные игры».

Хотя создатели сериала обещали, что третий сезон будет больше соответствовать книгам Анджея Сапковского, без отклонений не обошлось. Радовид, например, неожиданно стал королю Визимиру младшим братом, хотя в оригинале он приходился ему сыном.

На первый план выдвигаются политические интриги. Среди эльфов назревает раскол. Каждая фракция продвигает собственные планы, и на их развитие уходит немало экранного времени, что тоже не очень понравилось фанатам.

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Сезон вождей: за что ругают нового «Ведьмака»