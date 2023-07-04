Реклама
Прямой эфир
Общество
Вторая группа спасателей высадилась на Казбекское плато в поисках альпиниста
Общество
Губернатор Белгородской области отстранил от работы своего заместителя
Общество
Число пострадавших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 134
Общество
В ЛНР по делу о шпионаже задержан местный житель
Армия
В ЛНР заметили снижение количества западной техники на краснолиманском направлении
Общество
В Росавиации сообщили о возобновлении работы аэропорта Внуково
Мир
На Западе призвали Зеленского вернуться к обещаниям 2019 года
Мир
Китай призвал Японию отказаться от сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Общество
Вильфанд предупредил о высокой ультрафиолетовой активности в ряде регионов
Общество
Спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 10%
Общество
Площадь лесных пожаров в Якутии достигла 97 тыс. га
Армия
«Росатом» получит 300 млн рублей на закупку БПЛА для Северморпути
Армия
ВС РФ пресекли действия разведгруппы ВСУ на запорожском направлении

Третий сезон «Ведьмака» стал худшим, по мнению зрителей

0
Фото: Netflix
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Долгожданная новинка от Netflix вышла 29 июня после почти двухлетнего перерыва, но ожиданий фанатов не оправдала. Рейтинг первых серий третьего сезона «Ведьмака» на Rotten Tomatoes — всего 44%. Это худший результат за всю историю шоу. Критики тоже охладели: их оценка — 83% (у второго сезона оценка 95%).

Научно, фантастично: новая «Футурама», второй «Пищеблок» и финал «Ведьмака»
Главные июльские премьеры онлайн-кинотеатров

Недовольные поклонники ругают новинку за отклонения от оригинальных книг Анджея Сапковского, чрезмерное количество бессмысленных диалогов, сюжетных линий, а также слишком быстрый темп повествования. Многим просмотр испортил тот факт, что после третьего сезона Генри Кавилл больше не будет играть Геральта. Его заменит Лиам Хемсворт, игравший в популярной серии фильмов «Голодные игры».

Хотя создатели сериала обещали, что третий сезон будет больше соответствовать книгам Анджея Сапковского, без отклонений не обошлось. Радовид, например, неожиданно стал королю Визимиру младшим братом, хотя в оригинале он приходился ему сыном.

На первый план выдвигаются политические интриги. Среди эльфов назревает раскол. Каждая фракция продвигает собственные планы, и на их развитие уходит немало экранного времени, что тоже не очень понравилось фанатам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сезон вождей: за что ругают нового «Ведьмака»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023