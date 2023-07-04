Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Дагестане в 100 км от Дербента, самого южного города России. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили в ГУ МЧС по Республике Дагестан.

«В 23:18 от геофизической службы Республики Дагестан поступила информация о том, что в 23:01 в Каспийском море в 100 км от города Дербент на глубине 8 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,9, класс 14.7», — говорится в сообщении.

Сообщается, что толчки от землетрясения ощущались вдоль побережья Каспийского моря. Информация о разрушениях и возможных жертвах в дежурные службы пока не поступала.

Ранее в этот день землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в Азербайджане. Эпицентр находился в 46 км к северо-востоку от города Хачмаз, где проживают 37,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Сейсмособытие затронуло Туркменистан, Иран, Казахстан, Россию, Грузию, Армению и Азербайджан. Подземные толчки ощущались в Махачкале.