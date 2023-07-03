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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Азербайджане

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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В Азербайджане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом 3 июля сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр находился в 46 км к северо-востоку от города Хачмаз, где проживают 37,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Сейсмособытие затронуло Туркменистан, Иран, Казахстан, Россию, Грузию, Армению и Азербайджан.

Как сообщил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, подземные толчки ощущались в Махачкале.

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Ранее в этот день землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано недалеко от крупнейшего города в американском штате Аляска Анкоридж. Данные о возможных жертвах и разрушениях пока не поступали.

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