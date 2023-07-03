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Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к отопительному сезону

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В Московской области ведется масштабная подготовка коммунальных систем к новому отопительному сезону. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

По его словам, объем выполненных работ достиг 41% к началу июля, пишет RT. Губернатор отметил, что работы ведутся с опережением сроков.

В ходе подготовки систем к новому отопительному сезону специалисты проводят промывку, выполняют концессионные проекты, проводят капремонт сетей и котельных, заменяют котельные на более энергоемкие, сообщает телеканал «360».

Воробьев поручил министру энергетики региона Александру Самарину пристальное внимание обратить на городские округа, отстающие на данный момент по подготовке к новому отопительному сезону.

Как отмечает сайт kp.ru, в Московской области свыше 53 тыс. многоквартирных домов, их обслуживают 2,7 тыс. котельных и порядка 260 тыс. км различных сетей. 41% готовности всей системы на текущий момент — это 891 котельная, обслуживающая почти 14,9 тыс. домов и около 2 млн жителей Подмосковья.

В полном объеме подготовка закончится до 15 сентября, уточняет РИАМО.

На счет погоды: в Москве введут регулировку счетов за отопление
Может ли мера распространиться на другие регионы РФ

В Москве подготовка к новому отопительному сезону стартовала в мае. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, к зиме коммунальные службы подготовят более 74 тыс. зданий. До 1 сентября всё оборудование должно быть проверено и при необходимости отремонтировано, пишет НСН.

Подготовка тепловых сетей к следующему отопительному сезону начинается сразу после его завершения, напоминает телеканал «Звезда».

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