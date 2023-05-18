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В Москве находившийся под домашним арестом обвиняемый ранил сотрудника УФСИН

К зимнему сезону коммунальные службы Москвы подготовят более 74 тыс. зданий

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Коммунальные службы Москвы подготовят к следующему зимнему сезону более 74 тыс. зданий. Об этом в среду, 17 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты уже приступили к работам, которые им предстоит завершить до 1 сентября. Так, будет тестироваться оборудование и поводиться ремонт при необходимости.

«Благодаря этим своевременным ежегодным проверкам уже 12 лет осенне-зимние периоды в Москве проходят без аварий», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Сейчас проводятся гидравлические испытания на трубопроводах — всего будет протестировано свыше 17 тыс. км тепловых сетей, пишет НСН. Именно это требует отключения горячей воды летом и важно для бесперебойного теплоснабжения в холодное время года, отмечает «Москва 24».

Собянин добавил, что за 3,5 месяца специалисты подготовят: более 74 тыс. зданий, включая больше 34 тыс. многоквартирных домов; 13 ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающие станции, свыше 22 тыс. тепловых пунктов, тепловые станции и малые котельные, коммунальную технику и 139 автобаз для нее, сообщает телеканал «360».

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11 мая в Москве на портале mos.ru заработал онлайн-сервис, где можно проверить график отключения горячей воды.

Срок отключения горячей воды в столице составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней

В апреле Собянин сообщил, что до конца года в столице построят и реконструируют более 2,4 тыс. км электрических и более 300 км тепловых сетей. Пристальное внимание уделяется состоянию инженерной инфраструктуры города, пишет сайт aif.ru.

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