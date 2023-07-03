Склад с краской загорелся в Подмосковье

Пожар произошел на складе с краской в помещении бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили «Известиям» в ГУ МЧС по региону.

«В Химках горит складское помещение на площади 400 кв. м», — уточнили в ведомстве.

На кадрах с места событий можно увидеть столб черного дыма и мощное пламя. По словам свидетелей, возгорание произошло в микрорайоне «Сходня».

Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту ЧП. Ожидается, что будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и по результатам приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее, 29 июня, стало известно о двух пострадавших при пожаре в одном из столичных ресторанов. Сообщалось, что огонь вспыхнул в заведении на улице Трифоновской, 24 на севере Москвы.