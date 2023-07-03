Реклама
Прямой эфир
Мир
США 14 раз за сутки нарушили меморандум по безопасности полетов в Сирии
Армия
В Запорожской области уничтожена группа украинских диверсантов
Мир
Мэр французской коммуны отказался ехать на встречу с Макроном
Мир
НАТО согласует продление полномочий генсека Столтенберга 4 июля
Происшествия
В Екатеринбурге произошел сход грузовых вагонов
Общество
Глава Ростова озвучил сумму ущерба от действий ЧВК «Вагнер»
Общество
Минтранс заявил о сокращении пробки у Крымского моста до 9 км
Происшествия
Пожар на Кожевенной линии в Петербурге распространился на 500 кв. м
Мир
В Британии назвали нежелательным разрыв дипотношений с РФ
Происшествия
Площадь пожара на складе с краской в Химках выросла до 1 тыс. кв. м
Мир
ВСУ обстреляли поликлинику в Запорожской области
Общество
Кравцов рассказал о принятии единых программ школьного образования
Мир
Совбез ООН проведет заседание по Украине 17 июля

Склад с краской загорелся в Подмосковье

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел на складе с краской в помещении бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили «Известиям» в ГУ МЧС по региону.

«В Химках горит складское помещение на площади 400 кв. м», — уточнили в ведомстве.

На кадрах с места событий можно увидеть столб черного дыма и мощное пламя. По словам свидетелей, возгорание произошло в микрорайоне «Сходня».

Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту ЧП. Ожидается, что будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и по результатам приняты меры прокурорского реагирования.

С глаз золой: в РФ могут ужесточить контроль за пожароопасными отходами
Какие меры предложено предпринять властям

Ранее, 29 июня, стало известно о двух пострадавших при пожаре в одном из столичных ресторанов. Сообщалось, что огонь вспыхнул в заведении на улице Трифоновской, 24 на севере Москвы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023