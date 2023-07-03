В посольстве Белоруссии в Гааге рассказали о ремонте здания после нападения

В ближайшее время в посольстве Белоруссии в Нидерландах завершится ремонт, понадобившийся после нападения вандала. Об этом 3 июля сообщили «Известиям» в дипломатической миссии.

«Здание, которое мы арендуем в Гааге под посольство Белоруссии, находится в состоянии ремонта. По согласованию с его хозяином сегодня-завтра будут установлены новые окна, специализированная фирма очистит фасад», — рассказали в посольстве.

Также отмечается, что совершивший акт вандализма был арестован на месте преступления нидерландской полицией.

О нападении на посольство Белоруссии стало известно накануне. Вандал выбил оконное стекло и загрязнил фасад здания надписями.