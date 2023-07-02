Вандал напал на посольство Белоруссии в Гааге
Злоумышленник напал на здание посольства Белоруссии в Гааге. Об этом 2 июля сообщает БелТА.
Вандал выбил оконное стекло и загрязнил фасад здания.
Акт вандализма подтвердил МИД Белоруссии. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили о задержании хулигана, правоохранители начали расследование.
Иных подробностей не приводится.
В начале мая в отношении консульства России в Мариехамне, расположенного на принадлежащих Финляндии Аландских островах, был совершен акт вандализма. Тогда посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии.