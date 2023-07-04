Второе «Дыхание»: драма о пандемии коронавируса вновь возглавила кинопрокат

По результатам кассовых сборов лидером минувшего уикенда вновь стала драма о пандемии коронавируса «Дыхание». Она заработала 21,3 млн рублей. На второй строчке, как и в прошлые выходные, уверенно держится «Вызов», заработавший 20 млн. Лучшей новинкой стал семейный фильм «Назад к динозаврам», занявший третью строчку рейтинга и заработавший 18,6 млн. Нашлось место в топ-5 и мультфильму, и новой работе Гая Ричи. «Известия» подводят итоги выходных в российских кинотеатрах.

Нету вожаков

Фильм Романа Каримова «Дыхание» о пандемии коронавируса вновь возглавил кинопрокат. И это несмотря на то, что заработал он значительно меньше, чем в прошлый уикенд, — 21,3 млн рублей вместо 30,2 млн. С 29 июня по 2 июля ленту показали 9 тыс. раз. В среднем один сеанс собирал всего восемь зрителей и приносил 2337 рублей.

Посещаемость залов, по данным ЕАИС, в минувший уикенд сократилась с 0,8 млн до 0,7 млн. Это один из самых низких результатов с начала года. Как объяснила «Известиям» президент КАРО Ольга Зинякова, летний сезон традиционно не самый хлебный. Повлияли на цифры и другие факторы.

— Сказались и критическая нехватка рекламы, и сезон отпусков, и отсутствие большого драйвера, который мог бы привлечь внимание зрителей к кинотеатральному репертуару, — сказала она.

«Вызов» принят

«Вызов» Клима Шипенко в прокате уже больше двух месяцев, но пока уверенно держится в лидерах и занимает вторую строчку. Сборы за выходные составили 20 млн рублей. Это всего на 2,5 млн меньше, чем неделей ранее. В кинотеатрах ленту показали почти 5 тыс. раз. А один сеанс в среднем приносил 4237 рублей и собирал 13 зрителей.

Общие сборы картины стремятся к отметке в 2 млрд. К настоящему моменту «Вызов» заработал 1,8 млрд рублей.

— Фильм не сбавляет темпы и будет работать еще долго. При отсутствии явных конкурентов шансы на 2 млрд вполне реалистичны, – считает Ольга Зинякова.

С третьей строчки рейтинга стартовала новинка — канадское фэнтези «Назад к динозаврам». Картина рассказывает о подростках, которые попадают в прошлое — во времена, когда миром правили динозавры. За уикенд фильм собрал 18,6 млн рублей и стал лидером по количеству зрителей. Его посмотрело 76 тыс. человек. В среднем — 10 на один сеанс.

Гай Ричи в топе

В топе по итогам выходных и «Переводчик» Гая Ричи с Джейком Джилленхолом, который в прокате с начала июня. Он разместился на четвертой строчке бокс-офиса. Впрочем, сборы фильма постепенно снижаются. Если в первые киновыходные боевик собрал около 70 млн рублей за уикенд, то за прошедший — всего 14,3 млн. Сейчас в среднем один показ приносит картине 4,5 тыс. рублей и собирает 11 зрителей. Общие сборы составляют 257 млн.

Замыкает топ-5 мультфильм «Зверогонщики». Премьера состоялась только 22 июня, но в гонке за лидерство в прокате он пока проигрывает. За минувший уикенд картина опустилась на две строчки (до этого занимала третье место). Сборы за период с четверга по воскресенье составили 13,4 млн рублей — это почти на 10 млн меньше, чем неделей ранее в аналогичный период. За уикенд мультфильм показали 7,7 тыс. раз, его выбрали 59,5 тыс. зрителей (примерно, восемь на одном сеансе). Средние сборы за показ — 1750 рублей.

Выбыла из первой пятерки российская комедия «Мальдивы подождут» с Полиной Максимовой в главной роли. Лента в прокате с 21 июня. В первый уикенд она заработала 19,3 млн рублей и разместилась на четвертой строчке бокс-офиса. В этот раз опустилась на шестую, собрав всего 10,5 млн. Сократилось и количество показов — с 9 тыс. до 5 тыс. За уикенд фильм посмотрели 32 тыс. зрителей, в среднем — шесть человек на один сеанс.

Ольга Зинякова уверена, что картину еще рано списывать со счетов.

— На втором уикенде у комедии увеличилась наработка и мягко просело количество зрителей относительно уменьшившегося количества сеансов. Это индикатор интереса, фильм еще поборется за своего зрителя, да и сарафан может помочь — конкурентов-комедий в эти выходные не будет, — пояснила она.

Неважно стартовала новинка уикенда «(Не)идеальные роботы» со звездой «Дивергента» Шейлин Вудли в главной роли. Американская комедия заняла лишь десятую строчку по сборам за киновыходные — 7,8 млн рублей. В центре сюжета Чарльз и Эльза, которые отправляют на романтическое свидание друг с другом своих незаконно приобретенных роботов-двойников. У каждого из них своя цель, но планы рушатся, когда машины влюбляются друг в друга и сбегают.

В кинотеатрах фильм показали 4725 раз. Его посмотрели почти 22 тыс. человек. Средние сборы за сеанс — 1653 рублей.

Не исключено, что некоторые картины к следующему уикенду могут покинуть первую десятку. В прокат выйдет несколько новинок, среди которых триллер «Гипнотик» с Беном Аффлеком, фильм ужасов «Заклятье. Незаконченная глава» и драма «Мать Тереза».