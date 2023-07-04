Клад в развитие: доля работающих на двух маркетплейсах селлеров подскочила в 1,5 раза

Число продавцов, которые работают на двух маркетплейсах, за год выросло на 64%, их доля в общем количестве предпринимателей увеличилась с 13 до 18%. Причем селлеры, которые начали торговлю в 2020 году, активнее других подключали новые для себя маркетплейсы. Это выяснилось в ходе исследования Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data. Сегодня для продавца работа с маркетплейсом — это быстрый и простой выход на аудиторию покупателей в десятки миллионов человек по всей стране и без географических ограничений, считают отраслевые эксперты.

Пошли в рост

По итогам I квартала 2023 года 78% продавцов работают с одной площадкой, 18% — на двух, 3% — на трех. Год назад доля селлеров, которые ведут бизнес на одном маркетплейсе, в общем количестве продавцов составляла 83%, на двух — 13%. Об этом сказано в исследовании Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data. «Известия» ознакомились с ним. Специалисты изучили выбор 150 тыс. продавцов на маркетплейсах. Их разделили в зависимости от года, в котором они стартовали, начиная с 2019-го и заканчивая 2022-м.

Как сказано в исследовании, работая сразу на нескольких площадках, предприниматели получают доступ к разным аудиториям. Плюс к этому маркетплейсы предлагают разную ценовую политику в зависимости от категории товаров. В перспективе эти факторы позволяют предпринимателям увеличить объем продаж.

В аналитическом отчете также сказано, что селлеры, которые начали торговлю в 2020 году, активнее других подключали дополнительные маркетплейсы. Уже через год около 32% предпринимателей вышли на новые площадки, а через три года после начала торговли — более половины. Динамика 2021 и 2022 годов скромнее, примерно каждый пятый продавец из тех, кто начал торговлю в этот период, подключил дополнительную площадку через год после старта.

Как отметили «Известиям» в Wildberries, развитие бизнеса на других площадках является естественным этапом. Большинство из продавцов впервые попробовали свои силы именно на этой площадке, а по мере роста известности своих брендов и успешности селлеры начали выходить и на другие платформы. Это свидетельствует о развитой конкуренции в e-commerce (онлайн-торговле) и является подтверждением зрелости рынка, добавили в компании.

Сошли с дистанции

Интересно то, что предприниматели, стартовавшие в 2022 году, покидают маркетплейсы чаще других: через год после начала торговли продолжили работать только 65%, сказано в исследовании. Из тех, кто начал торговать в 2021 году, задержались в этом бизнесе 70%. А доля продавцов 2019 и 2020 годов, которые оставались на маркетплейсах через год, составляла уже 80%. Самые стабильные предприниматели работают с Wildberries и Ozon.

Многие торговцы попадают в ловушку: смотрят только на успешные примеры и не видят провалов, рассказал «Известиям» директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов. Со стороны бизнес на маркетплейсах выглядит сильно проще, чем в реальности. Так, чтобы эффективно работать на площадках, необходимо быстро получить экспертизу по многим вопросам — например, как писать тексты для карточек товаров, запускать качественные рекламные кампании и так далее.

— Такое разнообразие задач требует огромного ресурса и опытных сотрудников. По данным Tinkoff eCommerce, 97% продавцов маркетплейсов ведут бизнес в одиночку либо в компании со штатом до пяти человек. При небольшой команде выстроить ключевые процессы крайне сложно, поэтому многие выходят из бизнеса, даже толком его не запустив, — заметил он. — Мы хотим взять на себя половину всех вопросов, которые приходится решать предпринимателю на маркетплейсах каждый день. — Именно поэтому мы предлагаем отдать часть задач экспертам Tinkoff eCommerce, которые имеют опыт и необходимые знания для увеличения оборота.

Справка «Известий» На долю всех российских маркетплейсов, включая нишевые, приходится 46,5% от общего числа покупок в интернете, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Общий объем продаж российской интернет-торговли с начала 2023 года к маю составил почти 1,8 трлн рублей. Это на 17% больше аналогичного периода прошлого года, на который пришлись ажиотажный покупательский спрос и самые высокие показатели роста. На российские компании интернет-торговли приходится 1,74 трлн рублей, остальное — на трансграничный рынок.

Развитие по соседству

Для продавца работа с маркетплейсом — это быстрый и простой выход на аудиторию покупателей в 70 млн человек по всей стране и без географических ограничений, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов.

— Массовый приток новых селлеров начался в прошлом году, в том числе после закрытия социальных сетей, где предприниматели вели свою деятельность. За год число активных продавцов на площадках увеличилось в 2,5–3,5 раза — сейчас их зарегистрировано более 1,2 млн, большинство из них — это сегмент малого и среднего бизнеса, — пояснил эксперт.

По его словам, в 2023 году по-прежнему наблюдается увеличение числа селлеров, этот рост продолжится, но в случае с российскими продавцами он не будет таким интенсивным, как год назад. Отечественные маркетплейсы всё активнее осваивают продавцы из Турции, Китая, стран ЕАЭС, добавил он. По словам Артема Соколова, российские площадки также начали запускать пункты выдачи заказов и склады на территории стран ЕАЭС. То есть этот потенциал маркетплейсов до конца еще не раскрыт, вполне возможно, что по итогам года «мы увидим приток новых продавцов, сопоставимый с 2022-м», подчеркнул эксперт.

Замедление темпов роста в 2023 году подтверждает и исследование Tinkoff eCommerce: согласно ему, количество селлеров на маркетплейсах увеличилось на 21% в I квартале 2023-го относительного такого же периода в 2022 году. Год назад рост в первом квартале рост составлял +288%. По словам Ильи Кретова, рост числа селлеров отражает как появление новых продавцов на маркетплейсах, так и их существенный отток, в случае если бизнес за определенное время не достигает необходимых оборотов. Помимо этого, при насыщении экосистемы каждого маркетплейса происходит замена количества качеством. Это значит, что на площадки приходят более профессиональные продавцы, которые «живут» дольше и торгуют на нескольких платформах одновременно.

По итогам прошлого года, число активных продавцов на Ozon составило 230 тыс., что в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сказали «Известиям» в компании.

— Высокая динамика роста сохраняется и в этом году. Например, на конец мая число тех, кто уже активно продает на площадке, выросло в 2,2 раза к маю 2022 года. Только в апреле и мае 2023 года начали свое сотрудничество с площадкой более 50 тыс. предпринимателей, — пояснил представитель маркетплейса.

За I квартал 2023 года количество активных продавцов на «Яндекс Маркете» выросло практически в два раза, сказали изданию в компании. Общее количество бизнесов, продающих свои товары на площадке, достигло 81 тыс. «Яндекса Маркет» — быстрорастущая компания, выход на этот маркетплейс позволяет продавцам дотянуться до новых покупателей: количество активных потребителей площадки в первом квартале 2023 года выросло на 42% год к году и составило 15,3 млн, сказали там.