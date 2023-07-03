Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия освободила от исполнения антироссийских санкций 33 компании
Мир
Министр обороны ФРГ заявил о передаче десятков танков Leopard Киеву в ближайшие дни
Мир
Бербок на востоке Германии встретили протестами против передачи оружия Украине
Политика
В РАН оценили вероятность выхода Оркнейских островов из состава Великобритании
Авто
КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика
Мир
Сборы для семьи убившего подростка полицейского во Франции превысили €1 млн
Общество
Суд ЛНР приговорил к 14 годам кинувшего гранату в жилой дом боевику ВСУ
Общество
В Москве задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров
Общество
ФТС подтвердила выявление похожих на мины предметов на Центральной почтовой таможне
Мир
В Токио завершили строительство самого высокого небоскреба Японии высотой 330 м
Мир
СМИ сообщили о попытках Парижа повысить автономию ЕС от НАТО из-за нестабильности США
Интернет и технологии
Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент VK по технологиям покинут компанию
Туризм
Большинство россиян в июле выбрали отдых в Абхазии, Крыму и на Кубани

Опасную газовую заправку нашли в Кисловодске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кисловодске обнаружили опасную газовую заправку. На нее не оказалось документов. Заправку нашли во время планового объезда строек на Промышленной улице.

Сотрудник заправки не смог предоставить проверяющим необходимые документы, подтверждающие законность ее деятельности, а также не объяснил, какая организация продает газ.

Оплачивали газ только наличными деньгами, на заправке не было контрольно-кассовой техники. Газораспределительные установки на территории заправки были установлены без правоустанавливающих документов.

О результатах проверки доложили в правоохранительные органы и налоговую службу. Территорию и оборудование на заправке опечатали до выяснения всех обстоятельств.

По словам сити-менеджера Кисловодска Евгения Моисеева, которые приводит NewsTracker, заправки относятся к опасным объектам, работа которых в случае невыполнения требований безопасности может представлять серьезную угрозу для жителей и гостей города.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что в Томске на АЗС произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Инцидент произошел на улице Мичурина во время обслуживания цистерны из-под бензина.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023