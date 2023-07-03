Опасную газовую заправку нашли в Кисловодске

В Кисловодске обнаружили опасную газовую заправку. На нее не оказалось документов. Заправку нашли во время планового объезда строек на Промышленной улице.

Сотрудник заправки не смог предоставить проверяющим необходимые документы, подтверждающие законность ее деятельности, а также не объяснил, какая организация продает газ.

Оплачивали газ только наличными деньгами, на заправке не было контрольно-кассовой техники. Газораспределительные установки на территории заправки были установлены без правоустанавливающих документов.

О результатах проверки доложили в правоохранительные органы и налоговую службу. Территорию и оборудование на заправке опечатали до выяснения всех обстоятельств.

По словам сити-менеджера Кисловодска Евгения Моисеева, которые приводит NewsTracker, заправки относятся к опасным объектам, работа которых в случае невыполнения требований безопасности может представлять серьезную угрозу для жителей и гостей города.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что в Томске на АЗС произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Инцидент произошел на улице Мичурина во время обслуживания цистерны из-под бензина.