Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия освободила от исполнения антироссийских санкций 33 компании
Мир
Министр обороны ФРГ заявил о передаче десятков танков Leopard Киеву в ближайшие дни
Мир
Бербок на востоке Германии встретили протестами против передачи оружия Украине
Политика
В РАН оценили вероятность выхода Оркнейских островов из состава Великобритании
Авто
КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика
Мир
Сборы для семьи убившего подростка полицейского во Франции превысили €1 млн
Общество
Суд ЛНР приговорил к 14 годам кинувшего гранату в жилой дом боевику ВСУ
Общество
В Москве задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров
Общество
ФТС подтвердила выявление похожих на мины предметов на Центральной почтовой таможне
Мир
В Токио завершили строительство самого высокого небоскреба Японии высотой 330 м
Мир
СМИ сообщили о попытках Парижа повысить автономию ЕС от НАТО из-за нестабильности США
Интернет и технологии
Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент VK по технологиям покинут компанию
Туризм
Большинство россиян в июле выбрали отдых в Абхазии, Крыму и на Кубани

Под Новосибирском двое подростков нанесли около 70 ножевых ранений сверстнику

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирской области двое несовершеннолетних нанесли порядка 70 ножевых ранений сверстнику. Об этом 3 июля сообщается на сайте СУ СКР по Новосибирской области.

Ночью 29 июня двое парней встретились с 15-летним подростком на берегу реки Иня. Там между ними произошел конфликт. Во время ссоры юноши жестоко избили сверстника: сначала они распылили перцовый баллончик, а затем нанесли несколько ножевых ранений, которые пришлись по жизненно важным органам.

По данным сайта nsk.kp.ru, в общей сложности потерпевшему было нанесено 70 ножевых ранений. Мальчика спасли прохожие: они спугнули агрессоров и вызвали «скорую». Благодаря своевременно оказанной медпомощи пострадавшему удалось выжить.

По словам его отца, ребенок был покрыт порезами от лба до носа, ранения были на затылке, шее, проткнуты обе щеки, а также сломаны обе руки.

По ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц») возбуждено уголовное дело. Суд уже избрал подросткам меры пресечения: 15-летнего обвиняемого заключили под стражу, а 14-летнему назначили домашний арест.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомcтва в Telegram-канале.

К этому моменту расследование уголовного дела продолжается.

Посчитайте паучат: детей хотят проверить на интерес к субкультурам
«ЧВК Рёдан» надо посвятить отдельный урок «Разговоров о главном», считают общественники

Ранее, 29 мая, следственные органы Калининграда начали проверку по факту появления в Сети видео избиения 13-летней девочки. Отмечается, что в соцсетях появились видеозаписи, на которых несколько сверстниц избивают 13-летнюю школьницу в поселке Прибрежном, вымогая у нее при этом деньги.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023