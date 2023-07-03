Под Новосибирском двое подростков нанесли около 70 ножевых ранений сверстнику

В Новосибирской области двое несовершеннолетних нанесли порядка 70 ножевых ранений сверстнику. Об этом 3 июля сообщается на сайте СУ СКР по Новосибирской области.

Ночью 29 июня двое парней встретились с 15-летним подростком на берегу реки Иня. Там между ними произошел конфликт. Во время ссоры юноши жестоко избили сверстника: сначала они распылили перцовый баллончик, а затем нанесли несколько ножевых ранений, которые пришлись по жизненно важным органам.

По данным сайта nsk.kp.ru, в общей сложности потерпевшему было нанесено 70 ножевых ранений. Мальчика спасли прохожие: они спугнули агрессоров и вызвали «скорую». Благодаря своевременно оказанной медпомощи пострадавшему удалось выжить.

По словам его отца, ребенок был покрыт порезами от лба до носа, ранения были на затылке, шее, проткнуты обе щеки, а также сломаны обе руки.

По ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц») возбуждено уголовное дело. Суд уже избрал подросткам меры пресечения: 15-летнего обвиняемого заключили под стражу, а 14-летнему назначили домашний арест.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомcтва в Telegram-канале.

К этому моменту расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, 29 мая, следственные органы Калининграда начали проверку по факту появления в Сети видео избиения 13-летней девочки. Отмечается, что в соцсетях появились видеозаписи, на которых несколько сверстниц избивают 13-летнюю школьницу в поселке Прибрежном, вымогая у нее при этом деньги.