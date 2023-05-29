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В Калининграде проверят видео избиения 13-летней школьницы

СУ СК по Калининградской области проверит видео избиения 13-летней школьницы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правоохранительные органы Калининграда проверят появившееся в Сети видео избиения 13-летней девочки. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета (СК) по региону в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в соцсетях появились видеозаписи, на которых несколько сверстниц избивают 13-летнюю школьницу в поселке Прибрежном, вымогая у нее при этом деньги.

Руководитель Следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрий Бочаров поручил незамедлительно организовать проверку и выяснить все обстоятельства случившегося.

Будут также проверены сведения о том, что несовершеннолетние, принимавшие участие в избиении девочки, несколько дней спустя напали на ее мать. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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Ранее, 26 мая, следователями Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в городе Барнауле. По данным следствия, компания, состоящая из более чем 15 молодых людей, избила 17-летнего юношу. Поводом стал ранее произошедший конфликт на бытовой почве. Пострадавший был доставлен в больницу.

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