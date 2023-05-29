В Калининграде проверят видео избиения 13-летней школьницы

Правоохранительные органы Калининграда проверят появившееся в Сети видео избиения 13-летней девочки. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета (СК) по региону в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в соцсетях появились видеозаписи, на которых несколько сверстниц избивают 13-летнюю школьницу в поселке Прибрежном, вымогая у нее при этом деньги.

Руководитель Следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрий Бочаров поручил незамедлительно организовать проверку и выяснить все обстоятельства случившегося.

Будут также проверены сведения о том, что несовершеннолетние, принимавшие участие в избиении девочки, несколько дней спустя напали на ее мать. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Ранее, 26 мая, следователями Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в городе Барнауле. По данным следствия, компания, состоящая из более чем 15 молодых людей, избила 17-летнего юношу. Поводом стал ранее произошедший конфликт на бытовой почве. Пострадавший был доставлен в больницу.