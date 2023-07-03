Два человека погибли при взрыве баллона на предприятии в Московской области

Два человека погибли при взрыве газового баллона в Московской области. Об этом 3 июля сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на предприятии «Скоропусковский Синтез» в поселке Скоропусковский рядом с Сергиевым Посадом. Взрыв произошел во время ремонтных работ.

Другие подробности инцидента выясняются.

Ранее, 30 июня, в селе Старое Маврино в Заинском районе Татарстана на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» прогремел взрыв во время работ по очистке резервуара, после чего начался пожар. Погибли двое рабочих 1976 и 1987 годов рождения.