Взрыв произошел на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в Татарстане

Взрыв произошел на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино в Татарстане, в результате чего два человека погибли. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Telegram-канал «112».

Взрыв прогремел во время работ по очистке резервуара, после чего последовал пожар.

Площадь возгорания уточняется.

7 декабря в Казани в квартире жилого дома взорвался самогонный аппарат. По данным ГУ МЧС по Республике Татарстан, последующего возгорания не возникло. Однако от взрыва в квартире вылетели оконные стела. Никто не пострадал.