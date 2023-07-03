Памфилова рассказала о подготовке выборов в новых регионах России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ делает всё возможное для подготовки выборов в четырех новых регионах России. Об этом заявила 3 июля глава ЦИК России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом при необходимости избирательная комиссия готова воспользоваться правом отложить выборы в отдельных районах новых регионов, уточнила она.

«Если возникнут обстоятельства непредвиденной силы, в каком-то районе ситуация может резко ухудшится, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, то у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить», — указала глава ЦИКа.

Памфилова также добавила, что трое глав участковых и территориальных избирательных комиссий, ушедшие защищать Донбасс, геройски погибли в зоне специальной военной операции РФ.

Глава ЦИКа отметила, что Центризбирком 14 июня провел консультации с Министерством обороны РФ и ФСБ РФ, после которых счел возможным проведение голосования в четырех новых субъектах в нынешних условиях.

Также на встрече с главой государства Памфилова сообщила, что цифровой аналог государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» будет готов к президентской кампании в 2024 году.

10 сентября 2023 года в России пройдет Единый день голосования. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. 17 марта 2024 года пройдут очередные выборы президента России.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных в ходе спецоперации регионов Украины в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. Согласно закону, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами.

До этого, в период с 23 по 27 сентября прошлого года, прошли референдумы о присоединении этих регионов к России. В ДНР инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ.