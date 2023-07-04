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В России объемы производства бутилированной воды за 2023 год выросли на 58%

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Объемы производства бутилированной воды за 2023 год в РФ выросли на 58%, сообщили «Известиям» аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

«С приближением сезонной жары производство воды в России стабильно росло: в январе 2023 года было произведено 670 млн л воды, а в мае уже 1 млрд л, то есть прирост составил 58%», — отметили эксперты.

Как уточняется, в стране преимущественно производится негазированная питьевая вода (65% от общего объема производства). Доля газированной минеральной воды — 18%, газированной питьевой — 10%, негазированной минеральной — 7%.

«Согласно данным системы, с марта по май этого года, когда температура воздуха начала повышаться, в федеральных округах России потребление воды выросло в среднем на 36%», — сказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») Юлия Кузьмина.

При этом в трех округах наблюдается существенный прирост реализации продукции: в Приволжском федеральном округе продажи бутилированной воды с марта по май выросли на 46%, в Уральском федеральном округе — на 41%, в Дальневосточном федеральном округе — на 37%.

«Возможно, такая тенденция связана с аномальным повышением температуры в этом сезоне на Урале и в Поволжье, о котором ранее говорил Гидрометцентр», — объяснила эксперт.

Всего россияне с марта по май потратили 39,5 млн рублей на бутилированную воду.

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Накануне сообщалось, что глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Минпромторг с обращением, в котором рассказывается о том, что в магазинах как минимум шести регионов идет торговля фальсифицированными молоком и питьевой водой. Потребление такой продукции может негативно отразиться на здоровье покупателей, так как их качество не подтверждено маркировкой. Такой товар обнаружили более чем в 2 тыс. торговых точек и у индивидуальных предпринимателей в Марий Эл, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областях, а также в Ставропольском и Хабаровском краях.

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