Белоруссия отмечает День независимости

День независимости отмечают сегодня в Белоруссии. Цветы возложили к мемориальному комплексу «Курган Славы». В церемонии принял участие президент страны Александр Лукашенко, передает телеканал «Известия». Праздничную дату установили в середине 90-х годов XX века. 3 июля 1944 года советские воины освободили Минск от фашистских захватчиков. День независимости массово отмечают по всей республике. Самые масштабные торжества пройдут в белорусской столице. Весь день будут проводиться патриотические акции, концерты, спортивные состязания, ярмарки, выставки и народные гулянья. В 23:00 жителей Минска порадует грандиозный праздничный салют. Яркое пиротехническое шоу устроят и в других городах республики.

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