Показатели диоксида азота превышены в воздухе Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в понедельник, 3 июля, показатели диоксида азота в воздухе оказались в 1,5 раза выше нормы. Превышение зафиксировал газоанализатор «Геолан-1П» после 20-минутных замеров воздуха.

При этом посторонних химических запахов возле железнодорожного вокзала, где проходил забор воздуха, не ощущалось, отмечает ТагилСити.Ру. Также во время замеров специалисты зафиксировали наличие в воздухе сероводорода и метана, но в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в 2023 году должны завершить строительство двух важных природоохранных объектов: инновационного мусоросортировочного комплекса и полигона ТБО. Так, комплекс по сортировке ТБО будет готов в конце года. Строители и проектировщики обещают свести к минимуму воздействие предприятия на окружающую среду за счет дренажной системы, системы фильтрации воздуха и гидроизоляции.