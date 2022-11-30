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Комплекс по сортировке отходов в Нижнем Тагиле сдадут в 2023 году

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В Нижнем Тагиле продолжается строительство двух важных природоохранных объектов: инновационного мусоросортировочного комплекса и полигона ТБО. Ход строительства проинспектировали депутатам заксобрания Свердловской области, членам комитета экологии, природопользования и охраны среды.

Мэр города Владислав Пинаев, который сопровождал депутатов, сообщил, что работы идут по графику, в следующем году оба объекта планируется сдать в эксплуатацию. По словам градоначальника, которые приводит ТагилСити.Ру, решение экологических вопросов — основное направление деятельности местных властей.

Комплекс по сортировке ТБО будет готов в конце 2023 года. Строители и проектировщики обещают свести к минимуму воздействие предприятия на окружающую среду за счет дренажной системы, системы фильтрации воздуха и гидроизоляции.

Парламентариям показали и «Экодом» в парке Народный. Его откроют в начале января следующего года. В помещении будут проводить мероприятия по улучшению экологической грамотности, а также принимать вторсырье для переработки и сортировки.

Ранее сообщалось, что на дорогах Нижнего Тагила в этом году планируется установить новые элементы транспортной системы, в том числе систему метеомониторинга.

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