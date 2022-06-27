Система метеомониторинга появится на дорогах Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на 2022 год запланирована установка новых элементов транспортной системы. Соответствующий заказ сделала городская администрация, сообщает 27 июня ТагилСити.ру.

В текущем году на дорогах намерены реконструировать 11 светофоров, установить 22 видеодетектора транспорта и систему метеомониторинга. Работы выполнит «УГМК-Телеком».

Видеодетекторы предназначены для контроля за трафиком и скоростью автомобилей, а также плотностью потока на том или ином участке. Система метеомониторинга будет отслеживать температуру воздуха, толщину слоя воды на дорожном полотне и другие факторы.

Разработка новой транспортной системы в Нижнем Тагиле ведется в течение двух последних лет. Предполагается, что реализация проекта повысит безопасность движения и увеличит пропускную способность магистралей на 15%. Также благодаря обновленной системе должна улучшится экология и состояние дорог.

В 2022 году на проект выделят более 62 млн рублей, в 2023 – около 72 млн рублей.