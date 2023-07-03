В РФ выявили магазины с фальсифицированным молоком и водой
В России выявили около 2 тыс. магазинов с фальсифицированной водой и молоком. Торговые точки расположены минимум в шести регионах страны. Это Марий Эл, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская области, а также Ставропольский и Хабаровский края. Отмечается, что качество продуктов не подтверждено маркировками. Генпрокуратуру попросили изъять товары из продажи. Согласно закону, вода без марок не должна продаваться с марта этого года, сообщает телеканал «Известия». Молочная продукция подлежит обязательной маркировке с сентября прошлого года.
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