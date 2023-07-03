Что известно о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Главное

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Подготовку вели украинские спецслужбы, задержан один подозреваемый. Подробности раскрытия преступления — читайте в материале «Известий».

Покушение на Аксенова — что произошло

О предотвращении покушения стало известно ранее в этот же день, 3 июля. Подозреваемого задержали при изъятии из тайника взрывного устройства.

Мужчина 1988 года рождения дал признательные показания. По словам задержанного, его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в декабре 2022 года. Перед преступлением он прошел специальную подготовку по осуществлению подрывной деятельности.

Прибыв на территорию Крыма в июне 2023 года, мужчина ждал указаний от кураторов. Ему должны были сообщить адрес, по которому находится автомобиль для установки мины. После этого машину со взрывным устройством должны были перегнать на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксенова. Осуществить задуманное злоумышленник не успел.

Заявление Аксенова после покушения

Сам глава региона выразил благодарность ФСБ и заявил, что заказчикам преступления не удастся уйти от наказания. По словам Аксенова, полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева удастся только тогда, когда будут выполнены цели специальной военной операции (СВО).

Покушение на Аксенова — последние новости

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о покушении на совершение террористического акта и незаконном обороте взрывных устройств. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Подробности дела и заказчики преступления устанавливаются.

При этом 3 мая сообщалось, что Аксенов уже становился целью покушения агентов украинских спецслужб. Тогда ФСБ также успешно предотвратила посягательство на жизнь главы региона. Кроме того, украинские разведчики готовили покушение на председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, а также планировали теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова. Все планы были раскрыты и предотвращены.