Хоккейный клуб «Динамо» из Риги не будет участвовать в чемпионате Латвии
Бывший клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Риги «Динамо» не подал заявку на участие в чемпионате Латвии в сезоне–2023/24.
Срок подачи заявок истек 28 июня. В Латвийской федерации хоккея отметили, что уже не рассчитывают на участие рижского «Динамо», пишет портал Delfi.lv. Также СМИ поставило под вопрос существование клуба.
Клуб вышел из состава КХЛ в 2022 году и в сезоне-2022/23 команда выступала в чемпионате Латвии. В течение сезона рижане из-за финансовых проблем доигрывали сезон с игроками из молодежного состава.
28 мая сборная Латвии по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира 2023 года. В матче за третье место она обыграла США. Игра проходила на стадионе «Нокиа Арена» в финском Тампере. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В овертайме победную шайбу в составе Латвии забросил Кристиан Рубинс, оформивший в итоге дубль.
Латвия завоевала медали чемпионата мира впервые в своей истории. До этого ее лучшим результатом было седьмое место на турнирах 1997, 2004 и 2009 годов.