Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца не рассуждать на тему истории Крыма. Об этом он заявил в понедельник, 3 июля.

«Шольцу стоит прикусить язык и впредь не спекулировать на теме статуса Крыма, не рассуждать в вопросах, в которых он не разбирается. Крым исторически и по праву всегда принадлежал и тяготел к России, а УССР в 1954 году была незаконно и с грубым нарушением советского законодательства временно передана чисто формально в рамках существовавшего тогда одного государства СССР», — сказал Шеремет «РИА Новости»..

Политик добавил, что в 2014 году полуострову удалось воссоединиться со своей исторической родиной и избавиться от украинского диктата и фактической оккупации.

Так депутат отреагировал на заявление канцлера от 2 июля о том, что Украина уже во времена СССР была самостоятельным государством, а Крым — ее частью. По его мнению, это свидетельствует о законности и обоснованности претензий Киева на территорию полуострова, отмечает Tagesschau со ссылкой на слова политика.

Ранее, 18 марта, ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым 86% россиян считают, что решение о возвращении Крыма в состав РФ было правильным.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Между тем Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.