В Госдуме посоветовали Шольцу не спекулировать на тему статуса Крыма
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца не рассуждать на тему истории Крыма. Об этом он заявил в понедельник, 3 июля.
«Шольцу стоит прикусить язык и впредь не спекулировать на теме статуса Крыма, не рассуждать в вопросах, в которых он не разбирается. Крым исторически и по праву всегда принадлежал и тяготел к России, а УССР в 1954 году была незаконно и с грубым нарушением советского законодательства временно передана чисто формально в рамках существовавшего тогда одного государства СССР», — сказал Шеремет «РИА Новости»..
Политик добавил, что в 2014 году полуострову удалось воссоединиться со своей исторической родиной и избавиться от украинского диктата и фактической оккупации.
Так депутат отреагировал на заявление канцлера от 2 июля о том, что Украина уже во времена СССР была самостоятельным государством, а Крым — ее частью. По его мнению, это свидетельствует о законности и обоснованности претензий Киева на территорию полуострова, отмечает Tagesschau со ссылкой на слова политика.
Ранее, 18 марта, ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым 86% россиян считают, что решение о возвращении Крыма в состав РФ было правильным.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Между тем Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.