В составе Северного флота появится новая общевойсковая армия

В составе Северного флота создадут новую общевойсковую армию. Такое решение приняли в Минобороны России. Подразделения прикроют российскую границу на севере, сообщает телеканал «Известия». Защита Кольского полуострова — жизненно важная задача для РФ, в том числе потому, что на севере размещены стратегические подводные ракетоносцы. Создание новой армии актуально на фоне расширения НАТО. 4 апреля полноправным членом альянса стала Финляндия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.