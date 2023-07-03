Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи фальсифицированную воду и молоко
Мир
CBS сообщил о смерти американского морпеха на Украине
Армия
Обновленный ЗРК «Комар» с двумя типами ракет предложили на экспорт
Экономика
Карты «Мир» будут приниматься на всей территории Кубы этим летом
Мир
В Венесуэле при крушении истребителя погиб летчик
Происшествия
В Республике Коми произошел разлив нефти с попаданием в реку
Армия
Командир роты рассказал об уничтожении танками Т-72Б3М вражеских целей
Армия
Экипажи вертолетов Ка-27 отработали приемы поиска подводных лодок в Баренцевом море
Происшествия
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВФУ Горловки
Мир
Власти Марселя выделят €2 млн на поддержку пострадавшего от беспорядков бизнеса
Экономика
В ЦБ сообщили о 70% внутрироссийского трафика у национального аналога SWIFT
Мир
Власти Оркнейских островов выразили желание выйти из состава Великобритании
Мир
Литва ужесточила правила провоза 57 видов товаров через РФ и Белоруссию

Обновленный ЗРК «Комар» с двумя типами ракет предложили на экспорт

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обновленный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Комар» с двумя типами ракет для катеров и кораблей малого водоизмещения предлагается на экспорт, сообщил 3 июля замгендиректора концерна ВКО «Алмаз Антей» Вячеслав Дзиркалн.

Он уточнил, что малые массогабаритные характеристики комплекса (масса пусковой установки менее 1,5 тонн) позволяют обеспечить надежную ПВО для катеров и кораблей малого водоизмещения.

«Уникальность данного комплекса заключается в возможности применения одновременно двух типов ракет «Игла-С», по воздушным целям на высотах до шести км, и «Атака», по поверхностным целям на дальностях до шести км», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Дзиркална, «Комар» не конкурент ЗРК «Панцирь-МЕ», так как комплексы имеют различное предназначение, а конструкция у первого значительно проще.

«Мы уже реализуем поставки данного комплекса в интересах ряда заказчиков и предлагаем «Комар» на экспорт», — резюмировал он.

Диапазоны внимания: войска получат новый комплекс создания помех
Система радиоэлектронной борьбы «Пародист» уже начала поступать в ЮВО

11 мая АО «Концерн «Калашников» сообщил, что нарастил объем производства оружейных изделий на 38% по итогам первого квартала 2023 года. За три месяца завод установил рекорд последних 10 лет по количеству сданных изделий.

В апреле представитель компании-разработчика «Альфа К» Виктор Константинопольский рассказал о невидимом для тепловизоров снайперском костюме «Богомол-Z». Он отметил, что особенностью костюма является его работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора.

В феврале военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», как работает граната, разработанная в ЦНИИточмаш, для защиты от управляемых ракет. По словам специалиста, подобные разработки были еще в советское время.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023