Яхта протаранила несколько катеров у причала в День города во Владивостоке
Во Владивостоке в День города, 2 июля, яхта врезалась в несколько катеров, стоящих у причала. Очевидцы поделились кадрами аварии в социальных сетях.
Инцидент произошел у причала яхт-клуба «Семь футов». На кадрах видно, что авария на воде случилась в тот момент, когда начался праздничный салют в городе.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сумма ущерба, нанесенного протараненным суднам, пока не установлена, как и причины столкновения.
Ранее, 17 июня, в подмосковных Мытищах, в районе пляжа «Малибу», два человека пострадали после столкновения гидроцикла с яхтой. Пострадавших с яхты осмотрели, но от госпитализации они отказались.