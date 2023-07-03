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Яхта протаранила несколько катеров у причала в День города во Владивостоке

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Фото: Соцсети
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Во Владивостоке в День города, 2 июля, яхта врезалась в несколько катеров, стоящих у причала. Очевидцы поделились кадрами аварии в социальных сетях.

Инцидент произошел у причала яхт-клуба «Семь футов». На кадрах видно, что авария на воде случилась в тот момент, когда начался праздничный салют в городе.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сумма ущерба, нанесенного протараненным суднам, пока не установлена, как и причины столкновения.

Ранее, 17 июня, в подмосковных Мытищах, в районе пляжа «Малибу», два человека пострадали после столкновения гидроцикла с яхтой. Пострадавших с яхты осмотрели, но от госпитализации они отказались.

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