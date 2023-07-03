Реклама
Прямой эфир
Общество
Прокуратура организовала проверку после задержки рейса из Санкт-Петербурга в Анталью
Мир
CBS сообщил о смерти американского морпеха на Украине
Мир
Макрон потребовал от МВД и минюста принять меры для пресечения беспорядков
Мир
Посол Белоруссии сообщил о возможности производить МАЗы на заводе Volvo в РФ
Мир
В Венесуэле при крушении истребителя погиб летчик
Происшествия
В Республике Коми произошел разлив нефти с попаданием в реку
Мир
В США допустили поражение республиканцев в 2024-м из-за позиции по абортам
Экономика
Maag поставила на паузу развитие сети в РФ
Происшествия
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВФУ Горловки
Мир
Власти Марселя выделят €2 млн на поддержку пострадавшего от беспорядков бизнеса
Экономика
В ЦБ сообщили о 70% внутрироссийского трафика у национального аналога SWIFT
Мир
Власти Оркнейских островов выразили желание выйти из состава Великобритании
Стиль
Модный показ Celine отменили в Париже на фоне протестов

В ЦБ назвали порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе, сообщила в интервью «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина.

Карте — средство: россияне хотят отменить комиссии за переводы самому себе
Когда примут законопроект о бесплатных перечислениях до 1,4 млн рублей

При этом некоторые игроки опасаются — их беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, нововведение может повлиять на их комиссионные доходы.

«В основном диалог идет вокруг суммы. Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранен — именно такая цифра сейчас зафиксирована в законопроекте. С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения. На наш взгляд, ограничение по сумме всё-таки было бы оптимальным», — подчеркнула Бакина.

В ЦБ рассчитывают, что в ближайшее время рынок и регулятор придут к компромиссу, и законопроект будет принят. В Банке России выступают за то, чтобы до конца года законопроект был принят.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023