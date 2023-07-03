IT себя в профессии: как в России получить хорошее образование специалисту в информационных технологиях

В России IT — один из ключевых секторов, предоставляющих возможности для достойного заработка и карьерного роста. Спрос на айтишников растёт в стране год от года. При этом можно получить как классическое образование в ведущих вузах, так и пройти обучение в онлайн-университетах или окончить курсы, отмечают эксперты. О том, как построить карьеру в этой сфере, — в материале «Извес­тий».

С первого курса

Согласно данным SuperJob, в рейтинге университетов по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов первое место занимает Московский физико-технический институт (МФТИ). Средняя зарплата выпускников, работающих в Москве, по сравнению с 2022 годом выросла на 20 тыс. рублей и теперь составляет 270 тыс. в месяц. Далее в рейтинге идут санкт-петербургский ИТМО и МГУ.

В прошлом году на IT-специ­альности в топ-10 вузов страны поступили около 10 тыс. студентов, отметила руководитель «Тинькофф Образования» Варвара Смирнова. В РФ сложилась хорошая база для получения образования в сфере IT, считает профессор РЭШ Иван Стельмах. Однако существующие программы отличаются высокой селективностью.

— Это программы в традиционно сильных университетах (МФТИ, ВШЭ, ИТМО) и корпоративные программы IT-компаний. При этом туда очень тщательно отбирают студентов, — заявил он.

Над доступностью IT-образования и подготовкой кадров работает и крупный бизнес. Один из недавних примеров — открытие компанией «Тинькофф» Центрального университета, который, по мнению экспертов, должен сделать топовое IT-образование более доступным. Это актуально и для студентов, у которых не было соответствующей базы в школе или в бакалавриате.

Первый в России частный университет на основе STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics) объединит опыт лучших физико-математических и технических вузов страны и бизнес-экспертизу крупнейших компаний-работодателей для создания высококвалифицированных кадров.

Вуз должен способствовать увеличению возможных путей развития карьеры после его окончания, считает ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич. В целом высшее образование в РФ предоставляет фундаментальные знания в разнообразных сферах, однако этот процесс может потребовать значительных временных затрат на освоение теоретических знаний без учёта реальных потребностей работодателя и развития социальных навыков, сказал он. Поэтому востребованы новые подходы к образованию.

Альтернативы высшему образованию

Выбор образовательной траектории зависит от множества факторов, таких как формат обучения, направление и преподавательский состав, а также бюджет, заявил операционный директор школы дизайна и технологий Bang Bang Education Владимир Синицын.

— В IT особое внимание уделяется умению решать практические задачи, способствующие повышению эффективности и прибыльности компании. В этом контексте высшее образование может рассматриваться как опциональное условие, за исключением некоторых случаев, связанных с государственными предприятиями, — заявил Владимир Синицын.

Ещё один доступный айтишнику путь — это прохождение онлайн-курсов. Если студент хочет быть простым системным администратором, то ему будет достаточно IT-колледжа или ограниченного набора курсов. Если же студент стремится к серьёзной научной работе, то и высшего образования ему будет недостаточно — ему придётся учиться непрерывно в течение всей своей научной карьеры, отметил Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета.

Дело прибыльное

В начале лета средняя предлагаемая зарплата IT-специалистов (по всем грейдам) составила 55,3 тыс. рублей по России в целом, 140 тыс. — в Москве, 106 тыс. — в Санкт-Петербурге, рассказала «Извес­тиям» главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

— Начиная с апреля отмечается восстановление спроса на IT-специалистов: в среднем количество вакансий прирастает на 8% в месяц по сравнению с весной-летом 2022 года. Сейчас на hh.ru открыто почти 90 тыс. вакансий, что соответствует пиковым значениям зимы 2021–2022 годов, — заявила она.

По-прежнему самыми востребованными являются айтишники сеньор-грейда, отметила Наталья Данина. Также она добавила: почти каждый пятый уехавший из России в 2023 году IT-специалист вернулся в страну.

В SuperJob рассказали: на 1 июня годовой прирост средних рыночных зарплатных предложений работодателей (в номинальном выражении без учёта инфляции) в Москве составил 9%.

Как отмечают аналитики сервиса, большинство работодателей не публикует требования к образованию в вакансиях для разработчиков.

Однако, чтобы вырасти до должности системного архитектора, руководителя IT-отдела или директора IT-департамента, высшее образование по-прежнему обязательное требование, добавили эксперты.