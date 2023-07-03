Лифт для умных: в России заработал первый университет на основе STEM-модели

Уже начался и продлится до середины августа отбор в первый частный университет на основе STEM-модели, которая заключается в объединении науки, технологий, инженерии и математики для создания целостного подхода к обучению. О запуске Центрального университета было объявлено в Санкт-Петербурге на сессии в Tinkoff Media Dome во время проведения ПМЭФ-2023. Именно «Тинькофф» принял решение о создании такого учебного заведения. В этом году поступить в новый вуз смогут студенты, уже получившие базовый уровень высшего образования, а также опытные специалисты, которые хотят освоить работу с данными, а в следующем году начнётся первый набор на программу бакалавриата. Чем интересно образование по STEM-модели и какие у неё перспективы в России, разбирались «Известия».

Стержень для жизни

Образование по STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics) появилось в США в начале XXI века. В её основе лежит создание стойких логических связей между различными образовательными дисциплинами, чтобы человек мог смотреть на мир широко, понимать взаимосвязи. Для того чтобы стать хорошим инженером, мало быть инженером, нужно обладать знаниями и навыками из многих областей. Любопытно, что аббревиатура хорошо отражает прямой перевод с английского слова stem — стержень, столб, стебель.

В России также уже имеются программы, основанные на STEM-модели, однако университет, полностью построенный на ней, появился впервые. Как рассказал «Известиям» ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич, с осени стартует первая двухгодичная программа на 50 человек, а в следующем году начнётся первый набор на программу бакалавриата, которая будет включать 500 студентов и 55 преподавателей.

Отбор первенцев нового вуза уже стартовал и продлится до середины августа, сообщила «Известиям» руководитель «Тинькофф Образования» Варвара Смирнова.

— Академия Data Science подойдёт студентам с четвёртого курса бакалавриата, выпускникам бакалавриата, а также опытным специалистам, кто хотел бы освоить работу с данными и поменять профессию, — сказала она. — Достаточно иметь крепкую базу в одной из точных дисциплин: математика, физика, экономика или IT. Плюсом будет знание одного из языков программирования, например Python.

Главное — готовность инвестировать в своё развитие и желание стать классным специалистом Data Science, подчеркнула глава «Тинькофф Образования». По её словам, обучение на ML-инженера, аналитика или менеджера продукта можно совмещать с работой.

Перспективный подход

Почему появилась идея открытия STEM-университета, пояснил в середине июня предправления «Тинькофф» Станислав Близнюк. С одной стороны, свою роль сыграла изначальная причастность компании к образованию, которая всегда старалась набирать самых молодых людей, свежих выпускников вузов. И за это время родилось множество партнёрских программ с вузами, «Тинькофф» проводил множество курсов, олимпиад.

С другой — в стране да и в мире имеется огромный дефицит инженеров, технологов, IT-специалистов с технологическим капиталом. При этом потенциал в этом смысле огромен. Так, общая годовая потребность цифровой экономики страны в высококвалифицированных кадрах к 2024-му, по прогнозу аналитиков, увеличится на четверть и достигнет значения 290–300 тыс. человек в год.

— В 2023-м ЕГЭ будут сдавать более 700 тыс. школьников. При этом в прошлом году на IT специальности в топ-10 вузов страны поступили лишь около 10 тыс. студентов. Мы видим большую потребность в качественном образовании для ещё десятков тысяч студентов и большие перспективы для развития как STEM-, так и IT-образования, — оценила Варвара Смирнова.

Важно, что о необходимости создания центров STEM-обучения говорится и в Концепции технологического развития страны до 2030 года, которая была принята правительством в конце мая.

В основе STEM-модели не только комплексный подход к образовательным дисциплинам, но и такие принципы, как фокус на решении проблем, умение использовать творческий подход и работать в команде, оттачивание коммуникационных навыков, а также развитие критического мышления. Именно поэтому такой подход, уверены эксперты, будет максимально востребован для подготовки специалистов нового поколения.

Заполнить пробелы

Ещё одна цель создания Центрального университета, подчёркивал Станислав Близнюк, — необходимость предоставить социальный лифт для тех молодых людей, которые не смогли набрать достаточно баллов для поступления в технические вузы первой когорты. Возможно, из-за того, что в школе слабо преподавали один из предметов.

— Не факт, что низкий суммарный балл по трём предметам является реальным отражением слабости абитуриента. Если школьник проявил себя хотя бы по одной естественно-научной дисциплине, нам надо подтянуть таких ребят, предоставить им социальный лифт, раскрыв весь их потенциал. В России много умняшей, — пояснил он.

Директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич согласился: большая проблема образования состоит в том, что практикуется не персональный подход, а стандартизированный. Что мешает ребёнку правильно развиваться. Кроме того, один учитель может хорошо преподавать алгебру, а геометрию хуже, в результате получается нечто усреднённое. И в этом смысле, уверен он, важно применять новые подходы и технологии в образовании.

Также, по словам Евгения Ивашкевича, концепция Центрального университета построена вокруг объединения фундаментальной науки и реальных бизнес-потребностей современных компаний. Эта концепция предполагает тесную работу со всем образовательным и бизнес-сообществом. Как пояснил ректор, на начальном этапе не планируется развивать абсолютно все направления и специальности на своей базе. Университет намерен сотрудничать с другими вузами и работодателями.

Обучение в университете будет небесплатным — 70 тыс. рублей в месяц для бакалавриата. Впрочем, как сообщил «Известиям» ректор Евгений Ивашкевич, талантливым ребятам могут предоставить скидку на плату за обучение вплоть до 75%. Но, как он считает, уже со второго курса студенты должны снижать свою нагрузку по кредитам за счёт сотрудничества с работодателем и выполнения для него задач.

Добавить артистизма

По мнению директора MBA, Executive MBA и магистерских программ Школы управления «Сколково» Булата Нуреева, новость об открытии университета, безусловно, знаковая.

— Уже несколько лет дефицит только IT-специалистов в стране оценивается в среднем в 1 млн человек. То есть, чтобы закрыть данный разрыв, российскому образованию ещё предстоит обучать и переобучать сотни тысяч человек ежегодно дополнительно к уже существующим программам вузов. Поэтому очень понятно, на какую потребность отвечает данная инициатива, — подчеркнул он.

При этом эксперт обратил внимание на то, сейчас STEM-формат уже трансформируется в STEAM, где A — Art. Что позволяет объединить техническое образование с гуманитарными представлениями в психологии, социологии и т.д.

— Мы также планируем не только давать студентам фундаментальную и практическую базу в IT и точных науках, но и развивать в областях искусства. Уже с этой осени мы планируем предлагать студентам Академии Data Science посещать творческую лабораторию, которая поможет студентам развить soft skills и расширит их взгляд на мир, — рассказала Варвара Смирнова.

В бакалавриате это перерастёт в интегрированные курсы, которые объединяют STEM и искусство.