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Связанные одной сетью: как живут женщины-рыболовы в Венесуэле

Почему в Карибском море всё чаще можно встретить рыбачек наравне с мужчинами
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Рыбачка Грейла Агилера и ее коллеги несут сеть, чтобы разместить ее на пляже на побережье Чуао, Венесуэла. Четверг, 8 июня 2023 года. 48-летняя Агилера говорит, что рыбаки полагаются друг на друга и на своих родителей, чтобы заботиться о своих детях, пока они в море. «Кто-то всегда следит за тем, чтобы ни одна женщина не пропустила рыбацкую смену»
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
В Венесуэле многие женщины вынуждены работать рыболовами. Посмотреть, как выглядят их будни, и узнать, почему вообще они пришли в эту профессию, можно в галерее «Известий»
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Рыбацкие лодки стоят на якоре на реке в Чуао, Венесуэла. Cреда, раннее утро 7 июня 2023 года. Задолго до восхода солнца десятки людей собираются вокруг более чем 50 лодок вдоль этой части обширного карибского побережья Венесуэлы. Большинство из них мужчины, но женщины все чаще среди них
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Карибское побережье Венесуэлы заставлено десятками лодок
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Рыбаки и мужчины вытягивают сеть, полную рыбы, у побережья Чуао, Венесуэла. Среда, 7 июня 2023 года. Многие женщины потеряли работу в туристическом секторе этого района, а пандемия коронавируса ухудшила их условия жизни
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Рыбаки собираются здесь задолго до рассвета
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Рыбачки прибывают на берег после дня рыбалки в Чуао, Венесуэла. Вторник, 6 июня 2023 г. Некоторые женщины присоединяются к семейной традиции рыбалки, а в других случаях начинают новую карьеру после потери работы во время экономического кризиса Венесуэлы
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Среди рыболовов много женщин, это результат экономического кризиса
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Рыбачка Ана Аче отцепляет свою сумку над рыболовными сетями, готовясь вернуться домой после дня рыбалки в Чуао, штат Арагуа, Венесуэла, вторник, 6 июня 2023 года. Чуао также является источником самого ценного в Венесуэле какао, сырья для шоколад. Но, как и в других отраслях, производство шоколада переживает спад с тех пор, как в стране начался кризис в прошлом десятилетии, что подтолкнуло все больше людей к рыболовству
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Большинство женщин работали в туристическом секторе, который сегодня находится в упадке
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Рыбак Мария Рейес стоит над рыбой, которую она заберет домой после дня рыбалки у побережья Чуао, Венесуэла. Четверг, 8 июня 2023 года. Рейес сказала, что начала ловить рыбу несколько лет назад, когда окончила среднюю школу
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Не лучше обстоит ситуация и с традиционными отраслями вроде производства шоколада
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Рыбак Каролина Чавес разговаривает со своей командой после прибытия на пляж, чтобы продать свой улов на закате в Чорони, Венесуэла. Пятница, 9 июня 2023 года. Чавес начала рыбачить в 11 лет, потому что ее семье нужна была еда, и она стала рыбаком на полную ставку из-за отсутствия работы в этом районе.
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Кризис последних лет серьезно усугубила пандемия коронавируса
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Рыбачки и рыбаки вытягивают сеть с рыбой у побережья Чуао, Венесуэла, рано утром в среду, 7 июня 2023 года. Некоторые женщины присоединяются к семейной традиции рыбалки, а в других случаях начинают новую карьеру после потери работы во время экономического кризиса Венесуэлы
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Женщинам приходится зарабатывать рыболовецким промыслом наряду с мужчинами — у многих семей есть собственные традиции рыболовства
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Рыбак Мария Рейес и ее команда вытягивают сеть, чтобы положить ее на пляж после дня рыбалки, Чуао, Венесуэла. Четверг, 8 июня 2023 года. Женщины в прибрежных общинах Чорони и соседнего Чуао работают вместе с мужчинами, чтобы ловить тысячи фунтов рыбы в день
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Девочек приучают ловить рыбу с детства, некоторые начинают работать на полную ставку еще не окончив школу
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Рыбак Каролина Чавес забирается в лодку с помощью коллеги у побережья Тухи, Венесуэла, пятница, 9 июня 2023 года. Чавес, начавшая рыбачить в 11 лет, два года назад чуть не потеряла левую руку, когда она запуталась с веревка, когда она и другие пытались поднять тяжелую сеть, и их лодки столкнулись, отрезав ей половину среднего пальца.
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Работать приходится и молодым матерям — заботу о детях поручают людям старшего возраста
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Рыбак Мария Рейес стоит на лодке во время 12-часовой рыбацкой смены в Чуао, Венесуэла, рано утром в среду, 7 июня 2023 года. Плата за рыбалку составляет $8 за смену, что составляет лишь малую часть того, что нужно венесуэльской семье, чтобы купить базовую корзину товаров в южноамериканской стране, но больше, чем общенациональная минимальная месячная заработная плата в размере $5
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
За одну смену платят $8 при минимальной месячной заработной плате в $5
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Группа рыбаков и мужчин вытягивает сеть с рыбой у побережья Чуао, Венесуэла, среда, 7 июня 2023 г. Они начинают с того, что забрасывают большую сеть с наживкой, за которой регулярно наблюдает дайвер, и когда замечается косяк, команда бросает сеть меньшего размера и начинает завязывать ее, сближая свои лодки и позволяя им переместить рыбу в свои лодки.
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Ежедневно здесь вылавливают тысячи фунтов рыбы
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Рыбачки сидят в лодке, полной рыбы, чтобы продать после того, как они провели день на рыбалке у побережья Чуао, Венесуэла. Пятница, 9 июня 2023 года. Некоторые женщины присоединяются к семейной традиции рыбалки, а в других случаях после потери работы начинают новую карьеру во время экономического кризиса в Венесуэле
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Однако сам процесс организован плохо: рыбу ловят по старинке, сетями и веревками, поэтому рыбаки нередко рискуют здоровьем. Но это их не останавливает
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