Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о потере доверия России к Западу во всех сферах
Общество
Следователи организовали проверку по факту задымления самолета в Пулково
Общество
Путин присвоил звание генерал-майора юстиции двум сотрудникам СК РФ
Экономика
«Роснефть» разместит облигации более чем на 1 трлн рублей
Мир
Лукашенко заявил о неприменении Белоруссией ядерного оружия
Происшествия
Двигатель загорелся у самолета перед вылетом из аэропорта Пулково
Армия
Оператор-наводчик танка ВС РФ помог войскам штурмом взять опорпункт врага
Происшествия
В ДНР мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета
Мир
Сотни человек собрались на стихийный митинг на площади Согласия в Париже
Мир
Украина исчерпала квоту по финансированию во Всемирном банке
Общество
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистров по физике и математике
Мир
Во Франции отели столкнулись с массовой отменой бронирования из-за протестов
Мир
В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ

Есть город золотой: как устроена жизнь в столице Тибета

Как выглядит изнутри священный для буддистов город Лхаса
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Лхаса — столица Тибета — привлекает паломников со всего мира. Расположенный в Гималаях город известен своими многочисленными монастырями и храмами, в том числе культовым дворцом Потала. Первоначально построенный в VII веке и со временем расширенный дворец служит зимней резиденцией далай-ламы и хранит религиозные артефакты и священные писания. Паломники совершают трудные путешествия, чтобы добраться до Лхасы, часто совершая простирания в знак преданности. Увидеть, как устроена жизнь внутри города, можно в галерее «Известий»
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Тибетский мастиф — аборигенная порода собак — у озера Ямджо-Юмцо
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Вид на священный дворец Потала соседствует с символикой китайской Коммунистической партии
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Женщина вдыхает кислород на территории дворца Потала — в высокогорных условиях многим тяжело дышать
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Мужчина идет по горам около озера Ямдрок в Тибете
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Лхасу в 2021 году
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Ребенок в традиционном костюме во время показа мод в Лхасе
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Буддийский монах во время вручения хадака — традиционного платка, который вручается в знак почтения, — во дворце Потала
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Буддийский монах во дворце Потала — общая площадь дворца превышает 130 кв. м
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Вид на главный фасад дворца
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Верующая в буддийском храме Джоканг — ежегодно сюда приезжают тысячи паломников
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Простирания — особый способ выразить почтение и смирение. Его практикуют и монахи, и паломники
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Верующие в буддийском храме Джоканг
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Бассейн для подношений у входа в город
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Посетители в традиционных костюмах у одного из храмов Лхасы
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Процессия верующих у храма Джоканг
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Эти дома расположены примерно в 70 км от Лхасы, тибетцы их очень берегут — даже самые ветхие строения здесь стараются сохранять. На крышах домов установлены ветки с молитвенными цветными флажками
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Даже в обыденной жизни многие женщины носят традиционную одежду
На весь экран
Как живут тибетцы
Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Один из жителей Тибетского автономного района в своем доме в пригороде Лхасы
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023