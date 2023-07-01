Есть город золотой: как устроена жизнь в столице Тибета

Лхаса — столица Тибета — привлекает паломников со всего мира. Расположенный в Гималаях город известен своими многочисленными монастырями и храмами, в том числе культовым дворцом Потала. Первоначально построенный в VII веке и со временем расширенный дворец служит зимней резиденцией далай-ламы и хранит религиозные артефакты и священные писания. Паломники совершают трудные путешествия, чтобы добраться до Лхасы, часто совершая простирания в знак преданности. Увидеть, как устроена жизнь внутри города, можно в галерее «Известий»