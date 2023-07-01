Есть город золотой: как устроена жизнь в столице Тибета

Лхаса — столица Тибета — привлекает паломников со всего мира. Расположенный в Гималаях город известен своими многочисленными монастырями и храмами, в том числе культовым дворцом Потала. Первоначально построенный в VII веке и со временем расширенный дворец служит зимней резиденцией далай-ламы и хранит религиозные артефакты и священные писания. Паломники совершают трудные путешествия, чтобы добраться до Лхасы, часто совершая простирания в знак преданности. Увидеть, как устроена жизнь внутри города, можно в галерее «Известий»
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Тибетский мастиф — аборигенная порода собак — у озера Ямджо-Юмцо
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Вид на священный дворец Потала соседствует с символикой китайской Коммунистической партии
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Женщина вдыхает кислород на территории дворца Потала — в высокогорных условиях многим тяжело дышать
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Мужчина идет по горам около озера Ямдрок в Тибете
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Лхасу в 2021 году
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Ребенок в традиционном костюме во время показа мод в Лхасе
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Буддийский монах во время вручения хадака — традиционного платка, который вручается в знак почтения, — во дворце Потала
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Буддийский монах во дворце Потала — общая площадь дворца превышает 130 кв. м
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Вид на главный фасад дворца
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Верующая в буддийском храме Джоканг — ежегодно сюда приезжают тысячи паломников
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Простирания — особый способ выразить почтение и смирение. Его практикуют и монахи, и паломники
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Верующие в буддийском храме Джоканг
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Бассейн для подношений у входа в город
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Посетители в традиционных костюмах у одного из храмов Лхасы
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Процессия верующих у храма Джоканг
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Эти дома расположены примерно в 70 км от Лхасы, тибетцы их очень берегут — даже самые ветхие строения здесь стараются сохранять. На крышах домов установлены ветки с молитвенными цветными флажками
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Даже в обыденной жизни многие женщины носят традиционную одежду
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Фото: TASS/EPA/Alex Plavevski
Один из жителей Тибетского автономного района в своем доме в пригороде Лхасы
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