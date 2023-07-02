Бабушка застреленного во Франции подростка призвала прекратить беспорядки

Бабушка застреленного подростка призвала прекратить беспорядки, об этом она заявила в интервью телеканалу BFM. Также она считает, что агрессивным манифестантам нельзя позволять нападать на школы, передает телеканал «Известия». Также родственница погибшего против нападений на полицейских и добавила, что последнее слово будет за французским правосудием.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.