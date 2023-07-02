В Чебоксарах прощаются с прокурором Чувашии Фоминым

Гражданская панихида и прощание с прокурором Чувашии Андреем Фоминым проходят 2 июля в Чебоксарах.

На церемонию во Дворце культуры имени Якова Ухсая пришли десятки коллег, друзья и близкие Фомина. У гроба выставлен почетный караул.

Фомин скончался накануне, 1 июля. По данным «Известий», он погиб во время заплыва Chebswim на 2,2 км по Волге. Предположительно, прокурору стало плохо с сердцем. По некоторым данным, мужчина страдал от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Глава Генпрокуратуры России Игорь Краснов выразил соболезнования близким погибшего.

Фомин прошел карьерный путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашской Республики и неоднократно поощрялся приказами генпрокурора РФ. В 2014–2020 годах он занимал пост первого зампрокурора Республики Крым. Последние три года занимал пост прокурора Чувашской Республики.