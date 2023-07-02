Илон Маск ввел лимит на количество просмотров постов в Twitter
Илон Маск ввел временное ограничение на число твитов, которые можно просмотреть за день. Теперь с верифицированных аккаунтов разрешено читать 6 тыс. публикаций в сутки, с непрошедших проверку учетных записей — 600 твитов, с новых аккаунтов — 300, передает телеканал «Известия». Маск подчеркнул, что, принимая решение, сделал доброе дело. Бизнесмен отметил, что многие зависимы от Twitter. Ранее владелец соцсети объяснял меру высоким уровнем сбора данных и манипулированием системой.
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