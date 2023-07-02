В Санкт-Петербурге у вратаря хоккейного клуба СКА угнали машину

У вратаря хоккейного клуба СКА Сергея Иванова угнали машину в Санкт-Петербурге. По данным «Известий», пострадавший обратился в полицию накануне, 1 июля.

Хоккеист сообщил правоохранительным органам о том, что на месте, где он оставил свой черный Hyundai Tucson 2019 года выпуска, его больше нет. Стоимость машины он оценил в 2,6 млн рублей.

Предварительно, следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

19-летний Сергей Иванов перешел в систему СКА в 2020 году. В МХЛ играл за «СКА-Варяги» и «СКА-1946», а в составе основного СКА он дебютировал в 2022 году. Обладатель Кубка континента – 2023 в составе СКА.

4 мая московские полицейские за несколько часов нашли похищенный автомобиль Lamborghini Murcielago, стоимость которого оценивается в 12 млн рублей. Машину обнаружили в Московской области. Причастный к угону 28-летний молодой человек был задержан в торговом центре на Хорошевском шоссе. Lamborghini Murcielago вернули владельцу.