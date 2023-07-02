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Российские бойцы показали созданную ими на СВО установку «Градомет»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 2 июля побывал на позициях армии Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне спецоперации и увидел, как российские бойцы 150-й дивизии применяют против украинских боевиков собственную разработку — «Градомет».

«Градомет» — это простое устройство из трубы, сваренной треноги и пускового механизма. У данной установки есть явное преимущество — отсутствие поставок полноценных снарядов.

Российский военный с позывным Механик рассказал, как применяют данное оружие.

«Маленькая складная установка. Она стоит стационарно на позиции, мы можем ее легко поменять (эту позицию) в любое другое место. <…> Есть, например, гаубица Д-30, у нее дальность 15 км. Она стоит недалеко с нами. А мы стреляем 20 км. Мы отрабатываем технологию, работаем именно по площадной цели — уничтожаем технику противника там, на складах», — рассказал он.

Военный отметил, что данная установка стала переосмыслением советского «Града». Доработанная версия оружия применяется также для атаки больших объектов.

Ранее, в мае, бойцы бригады спецназа Центрального военного округа показали «Известиям», как работает FTV-дрон в зоне спецоперации. Его используют для поиска и обнаружения целей. Он может давать корректировку артиллерии либо любому ствольному оружию. Кроме того, с дрона могут осуществлять и сброс — он переносит нагрузку до 4 кг.

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Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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