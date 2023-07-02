В Ленинградской области машина протаранила забор

В Приозерском районе Ленинградской области водитель иномарки въехал в забор частного домовладения. Об этом сообщили в ОГИБДД ОМВД по району 2 июля.

Согласно фотографиям, предоставленными правоохранителями в соцсети «ВКонтакте», автомобиль задел опору линии электропередач.

Виновника ДТП привлекли к ответственности по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Информация о пострадавших и состоянии водителя не поступала.

30 июня в Липецкой области в результате столкновения легковушки с автобусом пострадали четыре человека, в том числе двое детей. С различными травмами их госпитализировали.