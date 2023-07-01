По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП в Кении

По меньшей мере 45 человек погибли в пятницу, 30 июня, в Кении в результате ДТП. Об этом сообщает The Washington Post.

Авария произошла недалеко от города Лондиани — грузовик не справился с управлением и врезался в несколько других автомобилей и рыночных торговцев. Офицеры насчитали на месте происшествия 45 тел, однако точная количество погибших устанавливается.

Полиция сообщила, что спасательные работы будут продолжаться и ночью. Предполагается, что под обломками еще могут находиться живые люди.

15 июня в Канаде, недалеко от города Карберри в провинции Манитоба, автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 15 человек. В автобусе находилось около 25 человек, из которых большинство — пожилые люди. Виновником аварии стал грузовик, который врезался в автобус.