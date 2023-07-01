Реклама
Прямой эфир
Мир
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
Мир
Зеленский заявил о желании Украины показать результаты контрнаступления до саммита НАТО
Мир
Глава МВД Молдавии прервала визит в Португалию из-за инцидента в Кишиневе
Мир
Лавров указал на отсутствие у Байдена интереса к мирным переговорам по Украине
Мир
Посол Нечаев назвал удручающей ситуацию с расследованием диверсий на СП и СП-2
Общество
На борту задымившегося самолета в Пулково была делегация из Вьетнама
Мир
Лавров заявил о потере доверия России к Западу во всех сферах
Общество
Следователи организовали проверку по факту задымления самолета в Пулково
Общество
Путин присвоил звание генерал-майора юстиции двум сотрудникам СК РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой дождь и до +26 градусов 1 июля
Мир
Лукашенко заявил о неприменении Белоруссией ядерного оружия
Происшествия
Экс-проректор СамГУ в нетрезвом состоянии уснул за рулем и едва не устроил ДТП
Мир
По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП в Кении

Сын Киркорова рассказал о создании первой коллекции одежды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын Филиппа Киркорова Мартин представил в Москве первую коллекцию одежды. 11-летний дизайнер работал в соавторстве с основательницей модного дома «Аника Керимова», а вдохновлялся, как он рассказал «Известиям», сестрой Аллой-Викторией и кинофильмом.

«А, да я просто посмотрел фильм «Круэлла» (приквел о юности злодейки из фильма «101 далматинец». — Ред.) и вдохновился. А еще сестрой тоже, ею больше», — сказал Мартин.

На вопрос о том, какие тона — дерзкие или пастельные — преобладают в коллекции юный модельер ответил, что не знает, к тому же в коллекции «всякие есть».

«Я просто рисовал и всё», — резюмировал творец. При этом сама коллекция далеко не детская, в ней достаточно откровенных и экстравагантных образов.

Любо-дорого: Киркоров-младший показал коллекцию одежды
На ее создание ушло больше 10 млн рублей

По мнению соавтора коллекции Аники Керимовой, талант Мартина Киркорова бесспорный, в чем можно будет убедиться при взгляде на костюмы.

«Ребенок рисует такие потрясающие рисунки. Вы увидите коллекцию, вы увидите, насколько это талантливый мальчик», — заявила она.

Более того, по ее слова, уже есть предзаказы и покупки, но называть представителей бомонда, которые вскоре украсят себя творчеством Мартина, называть не стала.

«Увидите», — кокетливо ушла Керимова от ответа.

В свою очередь, гордый отец юного модельера Филипп Киркоров заявил, как рад, что ребенок не рвется на сцену. Он торжественно назвал Мартина художником, добавив: «Слава богу, не артист».

А вот Бедрос Киркоров о коллекции говорить не стал, зато с удовольствием рассказал о другом увлечении внука.

«Он сейчас очень загорелся футболом. И очень хорошие успехи показывает. В его возрасте – 11 лет – очень сильный удар у него», — поделился дедушка Мартина.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023