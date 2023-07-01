Сын Киркорова рассказал о создании первой коллекции одежды

Сын Филиппа Киркорова Мартин представил в Москве первую коллекцию одежды. 11-летний дизайнер работал в соавторстве с основательницей модного дома «Аника Керимова», а вдохновлялся, как он рассказал «Известиям», сестрой Аллой-Викторией и кинофильмом.

«А, да я просто посмотрел фильм «Круэлла» (приквел о юности злодейки из фильма «101 далматинец». — Ред.) и вдохновился. А еще сестрой тоже, ею больше», — сказал Мартин.

На вопрос о том, какие тона — дерзкие или пастельные — преобладают в коллекции юный модельер ответил, что не знает, к тому же в коллекции «всякие есть».

«Я просто рисовал и всё», — резюмировал творец. При этом сама коллекция далеко не детская, в ней достаточно откровенных и экстравагантных образов.

По мнению соавтора коллекции Аники Керимовой, талант Мартина Киркорова бесспорный, в чем можно будет убедиться при взгляде на костюмы.

«Ребенок рисует такие потрясающие рисунки. Вы увидите коллекцию, вы увидите, насколько это талантливый мальчик», — заявила она.

Более того, по ее слова, уже есть предзаказы и покупки, но называть представителей бомонда, которые вскоре украсят себя творчеством Мартина, называть не стала.

«Увидите», — кокетливо ушла Керимова от ответа.

В свою очередь, гордый отец юного модельера Филипп Киркоров заявил, как рад, что ребенок не рвется на сцену. Он торжественно назвал Мартина художником, добавив: «Слава богу, не артист».

А вот Бедрос Киркоров о коллекции говорить не стал, зато с удовольствием рассказал о другом увлечении внука.

«Он сейчас очень загорелся футболом. И очень хорошие успехи показывает. В его возрасте – 11 лет – очень сильный удар у него», — поделился дедушка Мартина.