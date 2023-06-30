Концерт патриотического фестиваля «Песни Zа Родину» прошел в Кузбассе

В Кузбассе в пятницу, 30 июня, прошел гала-концерт патриотического фестиваля «Песни zа Родину». Инициатором проведения мероприятия стал губернатор региона Сергей Цивилев.

Зрителями гала-концерта стали 20 тыс. жителей региона. Главной целью стало объединение людей разных возрастов и профессий вокруг патриотических ценностей.

У всех участников концерта деды и прадеды защищали СССР в годы Великой Отечественной войны. Перед выступлениями они рассказывали об их подвигах и о родственниках, которые сейчас сражаются в спецоперации на Украине.

Самому младшему участнику концерта — 4 года, старшему уже исполнилось 100 лет. Исполнители представили самые разные, в том числе народные и авторские.

Некоторые, например, знаменитая «Катюша», была исполнена на родном языке одного из многочисленных народов, населяющих Кузбасс.

Перед зрителями выступили и бойцы, принимавшие участие в спецоперации.

Ранее, в мае, в рамках проекта «Народного фронта» «Всё для победы!» участники музыкального коллектива «ZVездный десант» привезли солдатам и детям в Донбассе гуманитарную помощь, а также выступили для них с концертами.

Музыканты доставили бойцам в подразделениях «Спарта» и «Пятнашка» необходимые вещи, в том числе лекарства, генераторы и квадрокоптеры.