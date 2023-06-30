ЮНЕСКО выступила за возвращение США без немедленного погашения долга

Участники внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО большинством голосов проголосовали за возвращение США в состав организации на предложенных Вашингтоном условиях постепенного погашения долга. Об этом 30 июня сообщило представительство Польши в организации на странице в Twitter.

«Генеральная конференция приняла резолюцию, открывающую путь для США по возвращению в ЮНЕСКО», — отметила делегация.

По вопросу проголосовали представители 142 стран, против выступили 10, еще 15 — воздержались. Поддержали возвращение США 142 страны при необходимых 95 голосах.

Согласно тексту принятой резолюции, неуплата США своих взносов в прошлом произошла в силу не зависящих от них обстоятельств. Если удастся оформить возвращение Вашингтона в организацию до 31 июля, его делегаты смогут избираться в Исполнительный совет и участвовать во всех голосованиях до 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО.

США в начале июня уведомили ЮНЕСКО о решении вернуться в организацию спустя почти шесть лет после выхода из нее. Вашингтон изложил план вступления, включая график выплат долга перед организацией.

16 июня в МИД РФ заявили, что Россия готова приветствовать возвращение США в ЮНЕСКО, но это не должно нарушать устав организации.

США официально вышли из ЮНЕСКО в декабре 2018 года. Тогда в госдепе заявили, что данное решение было связано с необходимостью реформы и «антиизраильской предвзятостью» организации.

В 2011 году США при президенте Бараке Обаме перестали платить членские взносы в ЮНЕСКО, из-за тог, что в состав организации на правах полноправного члена была принята Палестинская автономия. А с октября 2017 года, когда главой американской администрации был Дональд Трампа, США вышли из организации из-за «антиизраильской позиции».

Общий долг США составляет $600 млн. США уже выходили из ЮНЕСКО в 1984 году и вернулись в 2003-м.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, включающая достопримечательности в список Всемирного наследия.