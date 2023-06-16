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В МИДе выразили готовность приветствовать возвращение США в ЮНЕСКО

МИД: Россия готова приветствовать возвращение США в ЮНЕСКО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия готова приветствовать возвращение США в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), но это не должно нарушать устав организации. Такое заявление опубликовано на сайте МИД РФ в пятницу, 16 июня.

«Будучи ответственным государством – членом ЮНЕСКО, твердо приверженным ее принципам и целям, Россия выступает за укрепление универсального межправительственного взаимодействия в гуманитарной сфере и исходит из неконфронтационной природы Организации», — сказано в сообщении.

Также в министерстве указали на необходимость строгого подчинения уставным положениям организации в отношении всех настоящих и будущих государств-членов. В МИДе считают, что исключений быть не должно.

8 июня стало известно о намерении США возобновить членство в организации.

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31 декабря 2018 года стало известно, что США официально вышли из ЮНЕСКО. По словам представителя американского дипломатического ведомства, данное решение было связано с необходимостью реформы и «антиизраильской предвзятостью» организации.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявлял, что престиж ЮНЕСКО не пострадает или даже выиграет от выхода США из этой международной организации.

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