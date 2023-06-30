Три человека пострадали в ДТП на трассе в Брянской области

Три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей на дороге в Брянской области. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на ГИБДД региона.

Авария произошла вечером 29 июня на дороге «Орел-Брянск-Смоленск — подъезд к Брянску» на территории Брянского района. Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 30-летнего водителя столкнулся с машиной BMW, за рулем которой находился 37-летний водитель. Оба автомобилиста и 31-летний пассажир Hyundai получили травмы.

После осмотра медиков пострадавшим назначили домашнее лечение.

В Липецкой области легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с автобусом Mercedes. Травмы получили четыре пассажира иномарки. В больницу доставлены двое взрослых и двое детей.