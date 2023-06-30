Влияние поглощения: как изменит рынок рекламы будущая сделка Russ Outdoor и Gallery

ФАС одобрила ходатайство крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ Outdoor по покупке группы Gallery у структур Ивана Таврина. Как сообщили в службе, готовящееся слияние не повлияет на конкуренцию на рынке , к тому же антимонопольные органы проконтролируют порядок взаимодействия компании с контрагентами. По мнению опрошенных «Известиями» участников рынка, появления монополии на нем можно не опасаться — в этой сфере по-прежнему остается обширное поле для деятельности. Сделку они называют дружественным поглощением, учитывающим все требования законодательства, и предполагают, что при определенных условиях она может даже стабилизировать рынок .

Двигатель торговли

30 июня стало известно, что ФАС одобрила ходатайство о покупке крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor (ООО «Стинн» — 17% рекламных конструкций, согласно данным AdMetrix) группы Gallery . Об этом говорится в сообщении службы. Она установила, что сделка не повлияет на конкуренцию на едином рынке рекламы.

«Cфера наружной рекламы на едином рынке рекламы в 2022 году составила примерно 8%. Таким образом, сделка не приведет к установлению доминирующего положения «Стинн» на едином рынке рекламы . В связи с этим основания для отказа в согласовании ходатайства отсутствуют», — сообщило антимонопольное ведомство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При оценке рынка услуг по распространению рекламы ФАС исходит из позиции, что он един: все рекламные средства стали взаимозаменяемыми, а у рекламодателей есть возможность перераспределять бюджет между средствами, исходя из цен на размещение на различных носителях, разъяснила служба. Такой подход ранее был поддержан судебной практикой, отметили в антимонопольном органе.

В его сообщении также говорится, что «в результате обсуждения компания Rus Outdoor приняла на себя добровольные обязательства по ряду ограничений ». Так, компания обязуется не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 года.

ФАС будет следить за влиянием сделки на рынок рекламы , а также проконтролирует порядок взаимодействия компании с контрагентами, отметили там.

Отраслевой эффект

О планах продажи Gallery холдингом «Медиа 1» Ивана Таврина стало известно еще в начале прошлого года . Чуть ранее Russ Outdoor и Gallery объявили о стратегическом партнерстве.

«Известия» направили запрос в Russ Ourdoor. Иван Таврин отказался от комментариев. Источник, близкий к одной из сторон сделки, утверждает, что она находится в продвинутой стадии . Собеседник затруднился оценить стоимость Gallery.

Вместе с покупкой Gallery Russ Outdoor получит еще 5% установленных в России рекламных конструкций — их, по подсчетам отраслевого измерителя наружной рекламы AdMetrix, у Gallery более 2,67 тыс. У Russ Outdoor, по его данным, таких конструкций свыше 9,22 тыс. Таким образом, объединенная компания будет контролировать 22% таких объектов в РФ .

Фото: mediafasad.ru

Всего в 50 городах, где ведет мониторинг AdMetrix, насчитывается чуть более 53,8 тыс. рекламных конструкций. Общее их количество по всей стране оценивается в 70 тыс. И, как отмечают участники рынка, их количество постоянно растет. Доступ на него не ограничен, и все места для установки и эксплуатации рекламных конструкций разыгрываются на публичных торгах в форме аукциона или конкурса , который проводят органы исполнительной власти, указывают они.

— После покупки компания Russ Outdoor де-факто не получит доминирующего положения на рынке наружной рекламы как в масштабе всей страны, так и в каких-либо отдельных регионах, — считает один из собеседников «Известий» на рынке. — Де-юре говорить о монопольном положении вообще не приходится, так как ФАС, являющаяся регулятором рынка рекламы, рассматривает данную отрасль как единую , не выделяя сегменты телевизионной, печатной, наружной или какой-либо другой рекламы.

Лидерство без монополии

Наружная реклама — не только бизнес, но и социальная нагрузка , отмечает источник, знакомый с участниками рекламного рыка. По его словам, за последние несколько лет Russ Outdoor участвовала в реализации целого ряда социально значимых проектов: обеспечила за свой счет поддержку государственных информационных кампаний по вопросам вакцинации от коронавируса, проведения общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, а также посвященных празднованию Дня Победы и многих других .

Общее количество поверхностей, которые компания за последние годы безвозмездно предоставила под информационное сопровождение социально значимых государственных проектов, составляет более 140 тыс. на общую сумму более 7 млрд рублей , утверждает собеседник «Известий».

Сделка позволит Russ Outdoor укрепить лидерские позиции на рынке наружной рекламы, считает гендиректор «Мастер ЭД» Анатолий Купреев. По его словам, слияние не приведет к негативным результатам для рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов

— Russ Outdoor — высокоэффективная и технологичная компания. Она всегда инвестировала в качество, технологии, исследования , — говорит он.

Анатолий Купреев также уверен, что слияние, вопреки опасениям некоторых участников рынка, не приведет к росту рекламных тарифов . У Russ Outdoor очень профессиональный и грамотный менеджмент, к тому же повышение цен может привести к перетоку клиентов в другие каналы — рекламный рынок конкурентен, отмечает он.

Планируемую сделку можно назвать дружественным поглощением, учитывающим все требования законодательства , отметил первый заместитель министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Александр Менчук. Такое поглощение — вполне стандартный, нормальный бизнес-процесс, считает он.

— Конечно, у многих вызывает вопросы, как будет действовать после консолидации Russ Outdoor, но при определенных условиях сделка может даже стабилизировать рынок , — сказал он.

По его словам, руководители компании очень здравомыслящие и, безусловно, осознают необходимость в такой стабильности, заключил Александр Менчук.