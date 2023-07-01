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В России с 1 июля повысят пенсии для трех категорий пенсионеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 1 июля в России планируется масштабное повышение пенсий. Изменения коснутся трех категорий пенсионеров.

В соответствии с законом, ежемесячную доплату в размере 7,5 тыс. рублей будут начислять гражданам, которым в июне исполнилось 80 лет. Подавать заявление на получение надбавки им не потребуется.

Во вторую категорию входят пенсионеры, чья трудовая деятельность завершилась в предыдущие месяцы. Для них предусмотрена индексация выплат за то время, пока они работали.

В июле также будет пересчитана пенсия для тех, кто представил дополнительные документы для учета нового стажа.

Все расчеты будут произведены автоматически. Уведомление граждан о назначении пенсии или доплатах будет происходить через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Это еще одно нововведение, которое начнет действовать с начала июля и позволит сделать назначение пенсий гораздо быстрее.

И стар, и вклад: в РФ увеличатся размеры пенсий
Индексация выплат будет происходить дважды в год

Ранее «Известия» сообщали, что начиная с 2025 года дважды в год будет проводиться индексация выплат неработающих пенсионеров. Кроме того, как следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ, вырастет средний размер социальных пенсий. К 2026 году он составит 15 тыс. рублей.

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