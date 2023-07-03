Нецивилизованный развод

Раньше Содружество Независимых Государств (СНГ) часто называли организацией, созданной для цивилизованного развода бывших республик Советского Союза. За 32 года существования СНГ два его участника решили «разводиться» нецивилизованно, выйдя из состава содружества. Речь идет о Грузии и Украине, обидевшихся на Россию и желавших порвать с ней все связи. В итоге одна страна сейчас охвачена вооруженным противостоянием, а другая — постепенно восстанавливает отношения с некогда ненавистной ей Москвой.

Справка «Известий» Согласно уставу СНГ, все страны, подписавшие и ратифицировавшие документы о создании организации в декабре 1991 года, считаются ее учредителями или государствами-участниками. Но членами Содружества воспринимаются только государства-участники, присоединившиеся к уставу организации в течение одного года после его принятия. В 1993 году устав подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, а также Азербайджан и Грузия. В 1994 году к ним присоединилась Молдавия. Две страны — Украина и Туркменистан — не присоединились к уставу и формально не имеют статуса члена СНГ. Сейчас у Туркменистана статус ассоциированного члена. Что касается Украины, то в 2018-м на тот момент украинский лидер Петр Порошенко подписал указ о прекращении участия Киева в уставных органах содружества.

Теперь на скользкую дорожку нецивилизованного развода вступает Молдавия. Правительство этой страны 28 июня утвердило законопроект о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. Ранее Кишинев денонсировал четыре соглашения, принятых в рамках содружества: о беспрепятственной деятельности межгосударственной телерадиокомпании «Мир», об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств – участников СНГ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение руководства Молдавии порвать с СНГ никак не связано с проводимой Россией спецоперации, хотя некоторые деятели в Кишиневе сейчас утверждают обратное. Еще в самом начале 2022 года, после беспорядков в Казахстане, бывший посол Молдавии в Румынии Михай Грибинчу призвал власти страны срочно выйти из СНГ, так как в противном случае «однажды на ее территории могут оказаться войска миротворцев из ОДКБ».

Непонятно, какое отношение ОДКБ имеет к СНГ и почему участие миротворцев в событиях в Казахстане оценивается экс-послом отрицательно. Но ясно одно — на всех русофобов в Молдавии СНГ действует, как красная тряпка на быка.

В Кишиневе, как в свое время в Тбилиси и Киеве, считают, что СНГ — это организация, проецирующая имперское влияние России на постсоветское пространство. Однако, в реальности содружество, созданное в 1991 году в результате Беловежских соглашений, направлено вовсе не на подчинение Москве бывших союзных республик, а на равноправное сотрудничество в экономической, социальной и культурной сферах.

СНГ — это не одна Россия, которой уже не знают как насолить в Кишиневе, это еще восемь государств, унифицировавших отношения друг с другом для удобства граждан, бизнеса и государственных структур. Если Молдавия разорвет многосторонние соглашения, ей придется подписывать аналогичные договоры с каждым государством в отдельности. То есть молдавское руководство действует по принципу «назло бабушке отморожу уши».

Что касается грядущего выхода Молдавии из Межпарламентской Ассамблеи СНГ, то практических последствий это решение иметь не будет. Ассамблея не принимает решений, обязательных для исполнения всеми участниками содружества. К тому же Кишинев уже давно устранился от межпарламентского сотрудничества с коллегами по СНГ.

Теоретически Молдавия могла бы много потерять от прекращения экономического взаимодействия со странами содружества, однако молдавский министр экономического развития Дмитрий Алайба уже заявил, что его страна не будет разрывать «те договоры, которые приносят выгоду предпринимателям». К слову, Грузия, выйдя в 2009 году из содружества, осталась участницей десятков выгодных ей соглашений в рамках СНГ.

Таким образом, эпопея с выходом Молдавии носит чисто демонстративный характер. Кишинев хочет показать, что сделал свой геополитический выбор в пользу Европейского союза и, возможно, объединения с Румынией. Соответственно, всё, что так или иначе связывает Молдавию с Россией, подлежит устранению.

Если молдавское руководство будет последовательно идти по пути строительства новой «анти-России», это обернется катастрофой для страны. Народы России и Молдавии связаны глубокими культурными корнями и общим историческим прошлым. Войдя в начале XIX века в состав Российской империи, Бессарабия за короткий срок была так плотно интегрирована в общерусское культурное и политическое пространство, что в начале XX века лидерами монархической организации «Союз русского народа» были молдаване Павел Крушеван и Владимир Пуришкевич.

Советский период был для Молдавии «золотым веком» — в республике развивалось промышленное производство, росла численность населения, по всему Союзу гремели имена молдавских деятелей культуры — Михая Волонтира, Светланы Тома, Надежды Чепраги и других.

Значительная часть граждан Молдавии не хочет вырывать из истории страницы, связанные с Россией, и видит будущее своей страны в союзе с Москвой. У этой части общества есть политическое представительство в лице оппозиционных президенту Майи Санду партий. Один из лидеров оппозиции, бывший президент страны Игорь Додон уже заявил, что денонсация соглашений в рамках СНГ будет иметь катастрофические последствия для жителей Молдавии. «Категорически нельзя совершать такие ошибки, даже если об этом очень просят западные партнеры», — подчеркнул он.

Однако, вероятность того, что Майя Санду и ее правительство одумаются, невелика. Мы имели возможность убедиться, что правящая партия «Действие и солидарность» состоит из прозападных фанатиков и они, конечно, с упорством, достойным лучшего применения, продолжат противопоставлять Молдавию России, а себя — значительной части молдавского общества.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора