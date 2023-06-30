Макрона осудили за посещение концерта во время беспорядков в Париже

Оппозиционные политики раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за поход на концерт Элтона Джона во время протестов в пригородах Парижа. Депутаты назвали поступок президента безответственным и неподобающим, передает телеканал «Известия». По их мнению, Макрон должен быть рядом с министром внутренних дел и полицией, а не аплодировать на концерте. Президента Франции заметили на выступлении Элтона Джона в Париже 28 июня.

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